  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Bharara ve Michael Rubin hakkında yakalama talebi!

Bharara ve Michael Rubin hakkında yakalama talebi!

Fethulahçı Terör Örgütü İle Sivil Mücadele Platformu Avukatı Burak Bekiroğlu’ndan gelen yakalama talebi dikkat çekti. Avukat Burak Bekiroğlu, dilekçesinde Bharara ve Michael Rubin hakkında yakalama talebinde bulundu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 27-03-2018 16:35 - Güncelleme: 27-03-2018 16:35

Halkbank eski Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla’nın ABD’deki davasında 11 Nisan'da karar verilmesi bekleniyor.

Bu karar öncesinde Fethulahçı Terör Örgütü İle Sivil Mücadele Platformu Avukatı Burak Bekiroğlu’ndan gelen yakalama talebi dikkat çekti.

Avukat Burak Bekiroğlu, dilekçesinde “şüpheliler” diyerek Preet Bharara, Michael Rubin, Faruk Taban, Kemal Öksüz, Emre Çelik ve Zafer Akın hakkında, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin görevini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs, Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, 17/25 Aralık 2013 tarihinde ve ABD de ki küresel ikiz Kumpas davası üzerinden Yargıyı aracı kılmak suretiyle darbeye teşebbüs” suçlarını işledikleri yönünde ortaya çıkan yeni delillere dayanılarak haklarında yakalama emri düzenlenmesini istedi.

Kararın bir örneğinin kırmızı bülten çıkarılması için Adalet Bakanlığı’na gönderilmesini ve Dışişleri Bakanlığı’na difüzyon mesajı çekilmesini talep eden Avukat Bekiroğlu dilekçesinde şunlara dikkat çekti:

“KENDİLERİNİ ÜLKEMİZİN GERÇEK SAHİBİ OLARAK GÖREREK…”

“Haklarında yakalama talep edilen şüphelilerin; gerek aynı enstitü çatısı altında toplanmış olmaları, gerek birlikte hareket etmeleri, gerek ise Ortadoğu ve Türkiye konularında istişare yapmış olmaları ve çeşitli toplantılar organize etmiş olmaları, gerek ise şüphelilerin FETÖ terör örgütünün diğer mensupları ve ABD derin devleti mensupları olduğu değerlendirilen kişiler ile bağlantılı oluşları, FETÖ’nün örgüt mensuplarının ABD de ki çatı kuruluşları vasıtası ile geceler düzenleyerek örgütü ayakta tutmaya çalışmaları, devamlı ülkemiz aleyhinde çalışma yapmış olmaları, kendilerini ülkemizin gerçek sahibi olarak görerek ve bunu topluma bu şekilde lanse ederek milletimizin iradesini hiçe saymaları, FETÖ terör örgütünün bu çatı kuruluşlar üzerinden düzenledikleri gecelere ABD demokrat partili bazı senatör ve temsilciler meclisi üyelerinin de katılmış olmaları, FETÖ terör örgütünü ABD de bu siyasetçilerin kolladıkları ve topluluğa hitaben bu siyasetçilerin uzun yıllardır konuşmalar yaparak örgüte güç verdikleri ve yönlendirdikleri, aynı siyasetçilerin farklı tarihlerde hesaplarına bağış adı altında sistematik olarak parça parça ama toplamda yüklü paraların (rüşvetin) örgütçe yatırılmış olması, bu para trafikleri devamında bu siyasetçiler tarafından ABD senatosuna sunulmak üzere eski dışişleri bakanı Kerry’e ve devamında senatoya Türkiye’yi şikayet mektupları verilmiş olması, bu şikayet mektuplarının bazılarının FETÖ silahlı terör örgütü mensuplarının serbest bırakılması için verilmiş olan mektuplardan olması, 11 Nisan 2013 tarihli senatoya sunulan şikayet mektubunda yazılı konuların bugün ABD de 17/25 ikiz kumpas davası halini alması, bu soruşturma ve kovuşturmalara katılan Baharara’nın senatör Schumer’ın talimatı doğrultusunda iddianame tanzim ettiğinin anlaşılmış olması, şüpheli Bharara’nın hazırladığı iddia edilen iddianameyi aslında onun hazırlamamış olması (…) dosya kapsamı bakımında tarafımızdan değerlendirmelerin bu şekilde yapıldığını bu nedenle şüpheliler hakkında yakalama emri düzenlenmesi gerektiğini beyanla, başvurumuzun bu yönleriyle kabul edilmesini talep ederiz.”

ERDOĞAN’IN ABD ZİYARETİNDEYAŞANANLAR

Avukat Burak Bekiroğlu’nun dilekçesinde ayrıca “ABD’ye giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı devlet başkanlarının korunması ile ilgili sözleşmeye taraf olan ABD devletinin gereği gibi korumayan ve Cumhurbaşkanını terör saldırısına açık hale getiren ve devamında eylemcilere müdahale eden Cumhurbaşkanlığı korumalarını darp eden ABD güvenlik güçlerinin açık kimlik bilgilerini Washington büyükelçiliğinden sorulmasını, şüpheli ABD li güvenlik güçleri hakkında soruşturma açılarak evrakın ikmal edildikten sonra devamında ABD yetki mercilerine gereğinin taktir ve ifası için gönderilmesi” talebi yer aldı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Bharara ve Michael Rubin hakkında yakalama talebi! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro