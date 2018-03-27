Bharara ve Michael Rubin hakkında yakalama talebi!

Halkbank eski Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla’nın ABD’deki davasında 11 Nisan'da karar verilmesi bekleniyor.

Bu karar öncesinde Fethulahçı Terör Örgütü İle Sivil Mücadele Platformu Avukatı Burak Bekiroğlu’ndan gelen yakalama talebi dikkat çekti.

Avukat Burak Bekiroğlu, dilekçesinde “şüpheliler” diyerek Preet Bharara, Michael Rubin, Faruk Taban, Kemal Öksüz, Emre Çelik ve Zafer Akın hakkında, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin görevini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs, Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, 17/25 Aralık 2013 tarihinde ve ABD de ki küresel ikiz Kumpas davası üzerinden Yargıyı aracı kılmak suretiyle darbeye teşebbüs” suçlarını işledikleri yönünde ortaya çıkan yeni delillere dayanılarak haklarında yakalama emri düzenlenmesini istedi.

Kararın bir örneğinin kırmızı bülten çıkarılması için Adalet Bakanlığı’na gönderilmesini ve Dışişleri Bakanlığı’na difüzyon mesajı çekilmesini talep eden Avukat Bekiroğlu dilekçesinde şunlara dikkat çekti:

“KENDİLERİNİ ÜLKEMİZİN GERÇEK SAHİBİ OLARAK GÖREREK…”

“Haklarında yakalama talep edilen şüphelilerin; gerek aynı enstitü çatısı altında toplanmış olmaları, gerek birlikte hareket etmeleri, gerek ise Ortadoğu ve Türkiye konularında istişare yapmış olmaları ve çeşitli toplantılar organize etmiş olmaları, gerek ise şüphelilerin FETÖ terör örgütünün diğer mensupları ve ABD derin devleti mensupları olduğu değerlendirilen kişiler ile bağlantılı oluşları, FETÖ’nün örgüt mensuplarının ABD de ki çatı kuruluşları vasıtası ile geceler düzenleyerek örgütü ayakta tutmaya çalışmaları, devamlı ülkemiz aleyhinde çalışma yapmış olmaları, kendilerini ülkemizin gerçek sahibi olarak görerek ve bunu topluma bu şekilde lanse ederek milletimizin iradesini hiçe saymaları, FETÖ terör örgütünün bu çatı kuruluşlar üzerinden düzenledikleri gecelere ABD demokrat partili bazı senatör ve temsilciler meclisi üyelerinin de katılmış olmaları, FETÖ terör örgütünü ABD de bu siyasetçilerin kolladıkları ve topluluğa hitaben bu siyasetçilerin uzun yıllardır konuşmalar yaparak örgüte güç verdikleri ve yönlendirdikleri, aynı siyasetçilerin farklı tarihlerde hesaplarına bağış adı altında sistematik olarak parça parça ama toplamda yüklü paraların (rüşvetin) örgütçe yatırılmış olması, bu para trafikleri devamında bu siyasetçiler tarafından ABD senatosuna sunulmak üzere eski dışişleri bakanı Kerry’e ve devamında senatoya Türkiye’yi şikayet mektupları verilmiş olması, bu şikayet mektuplarının bazılarının FETÖ silahlı terör örgütü mensuplarının serbest bırakılması için verilmiş olan mektuplardan olması, 11 Nisan 2013 tarihli senatoya sunulan şikayet mektubunda yazılı konuların bugün ABD de 17/25 ikiz kumpas davası halini alması, bu soruşturma ve kovuşturmalara katılan Baharara’nın senatör Schumer’ın talimatı doğrultusunda iddianame tanzim ettiğinin anlaşılmış olması, şüpheli Bharara’nın hazırladığı iddia edilen iddianameyi aslında onun hazırlamamış olması (…) dosya kapsamı bakımında tarafımızdan değerlendirmelerin bu şekilde yapıldığını bu nedenle şüpheliler hakkında yakalama emri düzenlenmesi gerektiğini beyanla, başvurumuzun bu yönleriyle kabul edilmesini talep ederiz.”

ERDOĞAN’IN ABD ZİYARETİNDEYAŞANANLAR

Avukat Burak Bekiroğlu’nun dilekçesinde ayrıca “ABD’ye giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı devlet başkanlarının korunması ile ilgili sözleşmeye taraf olan ABD devletinin gereği gibi korumayan ve Cumhurbaşkanını terör saldırısına açık hale getiren ve devamında eylemcilere müdahale eden Cumhurbaşkanlığı korumalarını darp eden ABD güvenlik güçlerinin açık kimlik bilgilerini Washington büyükelçiliğinden sorulmasını, şüpheli ABD li güvenlik güçleri hakkında soruşturma açılarak evrakın ikmal edildikten sonra devamında ABD yetki mercilerine gereğinin taktir ve ifası için gönderilmesi” talebi yer aldı.