Bez Bebek'ti taş bebek oldu dizinin Zeynep'i Yeliz Tektaş'ın son haline bakın

Evrim Akın'ın başrolünde yer aldığı Bez Bebek dizisi bir dönem ekranlara damga vurmuştu hatırlarsınız. Fenomen dizilerden biriydi ve özellikle çocukların en çok izlediği dizilerden biri olmuştu. O dönem çocuk oyuncular olarak hayatlarımıza giren çocuklae büyüyüp kocaman olduklar. Dizinin Zeynep'i de onlardan biri. Bez bebeğin Zeynep'i Yeliz Tektaş'ın şimdiki halini görenler gözlerini alamıyor. 2007 yılında 'Bez bebek' dizisiyle tanınan Yeliz Tektaş fiziği ve müthiş değişimi ile herkesi hayrete düşürüyor.