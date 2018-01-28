Bez Bebek'ti taş bebek oldu dizinin Zeynep'i Yeliz Tektaş'ın son haline bakın

Bez Bebek'ti taş bebek oldu dizinin Zeynep'i Yeliz Tektaş'ın son haline bakın

Evrim Akın'ın başrolünde yer aldığı Bez Bebek dizisi bir dönem ekranlara damga vurmuştu hatırlarsınız. Fenomen dizilerden biriydi ve özellikle çocukların en çok izlediği dizilerden biri olmuştu. O dönem çocuk oyuncular olarak hayatlarımıza giren çocuklae büyüyüp kocaman olduklar. Dizinin Zeynep'i de onlardan biri. Bez bebeğin Zeynep'i Yeliz Tektaş'ın şimdiki halini görenler gözlerini alamıyor. 2007 yılında 'Bez bebek' dizisiyle tanınan Yeliz Tektaş fiziği ve müthiş değişimi ile herkesi hayrete düşürüyor.

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Bez Bebek'ti taş bebek oldu dizinin Zeynep'i Yeliz Tektaş'ın son haline bakın

Yeliz Tektaş, 'Bez Bebek'teki 'Zeynep' rolünden sonra Pis Yedili'de 'Beril' karakterine hayat verdi. Son olarak 'Ben de özledim' dizisinde Osman Sonant'ın kızının gelecekteki hali 'Mercan'ı canlandırdı.

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Bez Bebek'ti taş bebek oldu dizinin Zeynep'i Yeliz Tektaş'ın son haline bakın

İstanbul'da ailesiyle yaşayan Yeliz Tektaş bir süre modellik yaptıktan sonra organizasyon işine girdi. Hayatının daha düzenli olmasını istediği için bir şirkette genel müdür asistanı olarak çalışmaya başladı.

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Bez Bebek'ti taş bebek oldu dizinin Zeynep'i Yeliz Tektaş'ın son haline bakın

03.07.1992 doğumlu olan Yeliz Tektaş, aynı zamanda üniversite öğrencisi.

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