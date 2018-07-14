Beyza'dan acı haber geldi!

Tekirdağ'da gerçekleşen kaza 6 Temmuz Cuma günü Saray’ın Pazarcık Mahallesi Kambursöğüt mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla bisiklet turuna çıkan 17 yaşındaki Beyza Adalı’ya Adem Ö. yönetimindeki otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Adalı ilk olarak Saray Devlet Hastanesine ardından Çerkezköy’de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan 17 yaşındaki Beyza Adalı 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Adalı’nın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.

