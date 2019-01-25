  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVMTV ödemelerinizi PTT güvencesi ile gerçekleştirin
eposta yazdır zoom+ zoom-

Beyttürk ile Katarlı Retaj arasında dev iş birliği

Beyttürk ile Katarlı Retaj arasında dev iş birliği

Körfez ülkelerinin en büyük turizm yatırımcılarından Katar menşeili Retaj Group ile Beyttürk İnşaat arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında Beyttürk'ün Türkiye'deki rezidanslarını Retaj Group işletecek.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 25-01-2019 01:24 - Güncelleme: 25-01-2019 01:24

Beyttürk Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Uğurcan Barman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halihazırda başta Körfez ülkeleri olmak üzere Türkiye'nin Orta Doğu'da bilenen en büyük konut markalarından biri haline geldiklerini söyledi.

Yalova ve çevresinde ürettikleri gayrimenkullerin Irak, Ürdün, Suriye, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn ve Lübnan gibi çok sayıda körfez ülkesinin vatandaşları tarafından tercih edildiğini dile getiren Barman, söz konusu bölgede ciddi bilinirliğe sahip olduklarını anlattı.

Barman, geçen sene Katar ile diplomatik ilişkilerin 45. yılını kutladıklarını anımsatarak, Katar ile Türkiye arasındaki siyasi ve ekonomik gelişmeye bir yenisinin daha eklendiğini bildirdi.

Katarlı Retaj Group ile Beyttürk arasında önemli bir iş birliği anlaşması imzalandığı bilgisini veren Barman, bu anlaşmanın ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Anlaşma kapsamında Retaj Group'un Beyttürk'ün 750 adet bitmiş konutlarının rezidans işletmesini gerçekleştireceğini dile getiren Barman, "5 yıl içerisinde 100 milyon dolarlık bir işlem hacmine ve 250 binin üzerinde turiste ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Barman, Beyttürk'ün Türkiye'yi Körfez ülkelerinde çok başarılı bir şekilde temsil ettiğini kaydederek, "Beyttürk olarak Retaj Group ile imzaladığımız anlaşmayı çok önemli buluyoruz. Daha önceki yıllarda Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinden önemli firmalar ile de çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalayarak bu ülkelerden önemli yatırımcıları ülkemize kazandırdık. Amacımız çok daha fazla yatırımcıyı ülkemize kazandırmak ve dünya gayrimenkul yatırımından daha fazla pay almaktır." ifadelerini kullandı.

PAYLAŞ tw fb
Kaynak : AA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Beyttürk ile Katarlı Retaj arasında dev iş birliği haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro