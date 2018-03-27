Beyonce'i yüzünden ısıran ünlü kim?

Uyuşturucu etkisi altındaki bir kadın oyuncunun, katıldığı bir partide Beyonce’yi yüzünden ısırdığı iddia edildi.

Beyonce'i yüzünden ısıran ünlü kim?

Uyuşturucu etkisi altındaki bir kadın oyuncunun, katıldığı bir partide Beyonce’yi yüzünden ısırdığı iddia edildi. Sosyal medya kullanıcıları “Beyonce’yi kim ısırdı” etiketiyle konuyu gündeme taşıdı.Beyonce’yi kim ısırdı? Ünlü şarkıcının hayranları sosyal medyada bu sorunun cevabını arıyor. 36 yaşındaki ABD’li şarkıcının, katıldığı bir partide, bir kadın oyuncu tarafından ısırıldığı iddia edildi.

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Beyonce'i yüzünden ısıran ünlü kim?

Oyuncu Tiffany Haddish’e göre, adı açıklanmayan bir oyuncu, Beyonce’yi yüzünden ısırdı. Amerikan GQ’ya konuşan Haddish, olay sonrası Beyonce’nin derhal eşi Jay-Z’nin yanına gittiğini ve başına geleni anlattığını iddia etti.Parti sonunda Beyonce ile barda karşılaştıklarını söyleyen Haddish, ünlü şarkıcıya, “Gerçekten seni ısırdı mı?” diye sorduğunu, Beyonce’nin de, “Evet” cevabını vererek, “O uyuşturucu almış ve aynı zamanda alkollü. Her zaman böyle olmadığını biliyorum” dediğini aktardı.

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Beyonce'i yüzünden ısıran ünlü kim?

Beyonce’nin, uyuşturucu etkisi altında olduğu öğrenilen oyuncuyu, genelde bu tarz davranışlar sergileyen biri olmadığı gerekçesiyle affettiği öğrenildi.Ünlü şarkıcıyı ısırma iddiası, sosyal medyada “Beyonce’yi kim ısırdı” etiketiyle yorum yazma trendini başlattı. Sosyal medya kullanıcılarından bazıları esprili bir dille ısırma itirafında bulundu.

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Beyonce'i yüzünden ısıran ünlü kim?

Uyuşturucu etkisi altındaki bir kadın oyuncunun, katıldığı bir partide Beyonce’yi yüzünden ısırdığı iddia edildi. Sosyal medya kullanıcıları “Beyonce’yi kim ısırdı” etiketiyle konuyu gündeme taşıdı.Beyonce’yi kim ısırdı? Ünlü şarkıcının hayranları sosyal medyada bu sorunun cevabını arıyor. 36 yaşındaki ABD’li şarkıcının, katıldığı bir partide, bir kadın oyuncu tarafından ısırıldığı iddia edildi.

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