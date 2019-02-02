Beyonce'den ömür boyu bilet sözü

Amerikalı ünlü şarkıcı Beyonce ve eşi Jay-Z, bir hayranlarına çekilişle 30 yıl boyunca geçerli olacak konser bileti vereceklerini açıkladı.

Beyonce'den ömür boyu bilet sözü

Amerikalı ünlü şarkıcı Beyonce ve eşi Jay-Z, bir hayranlarına çekilişle 30 yıl boyunca geçerli olacak konser bileti vereceklerini açıkladı. Çekilişe katılabilmenin koşulu ise daha fazla bitkisel ürünle beslenmek.Beyonce haberi Instagram üzerinden 123 milyon takipçisi ile paylaştı.

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Beyonce'den ömür boyu bilet sözü

Beyonce duyuruyu "Sizin yeşil ayakiziniz ne kadar? Profilimdeki linke tıklayın ve Jay ile benim konserlerime ömür boyu bilet kazanma şansını yakalayın" notuyla paylaştı. Ünlü şarkıcı "yarışmayı" veganlığın çevreye olan olumlu etkilerine dikkat çeken Greenprint Project ile birlikte gerçekleştiriyor.

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Beyonce'den ömür boyu bilet sözü

Hayranların çekilişe katılmaya hak kazanabilmek için yedikleri vegan (hayvansal ve hayvan kaynaklı ürün içermeyen) yemeklerin fotoğraflarını paylaşmaları gerekiyor.

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Beyonce'den ömür boyu bilet sözü

Beyonce, veganlığı destekleyen en ünlü isimlerden biri. Vegan Society adlı kuruluş Beyonce'nin daha çok kişinin bitkisel ürünlerle beslenmeyi amaç haline getirmeye yardım ettiğini belirtiyor.

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