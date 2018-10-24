Beyonce ve Jay Z karı koca para basıyorlar

Dört ay süren dünya turnesini 4 Ekim’de bitiren Beyonce ve Jay Z, konserlerdenh 250 milyon doların (1 milyon 400 bin TL) üzerinde gelir elde etti.
On the Run II adlı dünya turnesinden dönen Beyonce ve Jay Z, 250 milyon dolardan (1 milyon 400 bin TL) fazla gelir elde etti. Ünlü çift, dört ay süren turneden tam olarak 254 milyon 50 bin 706 dolar kazandı.
6 Haziran’da Galler’in başkenti Cardiff’te başlayan turne kapsamında ünlü çift, Avrupa’da toplam 18 konser, Kuzey Amerika’da 30 konser verdi.
Her bir konser için ortalama 55 bin bilet satışı gerçekleşen turne genelinde iki milyonun üzerinde bilet satıldı.
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