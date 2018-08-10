Beyonce soyağacını araştırdı şoke oldu!

Dünyaca ünlü Grammy ödüllü Beyonce ,ikiz bebeklerine hamilelik sürecinde soyağacını araştırdığını ve öğrendiği karşısında şoke olduğunu açıkladı. Beyonce ,sahibiyle evlenen bir kölenin torunu olduğunu açıkladı.

Beyonce soyağacını araştırdı şoke oldu!

Dünyaca ünlü başarılı şarkıcı Beyonce ,soyağacını araştırdı ve öğrendiği karşısında oldukça şaşırıp uzun süre bunu hazmetmeye çalıştığını söyledi. Bakın anketlerde sıklıkla 'dünyanın en güzel kadını' seçilen Beyonce 'nin güzelliğini aldığı ailesi kimmiş?

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Beyonce soyağacını araştırdı şoke oldu!

Beyonce ,“Daha fazla öğrenmek, daha fazla öğretmek, dolu dolu yaşamak istiyorum. Artık şükran evresindeyim. Kim olduğumu kabul ediyorum.” diyerek araştırdığı soyağacına ait bilgileri paylaştı.İkizlerine hamile kalmadan önce kökenlerini araştırmaya başlayan sanatçı, sonunda büyük büyük büyük büyükannesinin bir köle olduğunu söyledi.

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Beyonce soyağacını araştırdı şoke oldu!

Beyonce 1800’lere uzanan soyağacında, büyük büyük büyükannesinin Rosalie Jean Louisana adında siyah bir köle olduğunu söyledi ve bildiklerini paylaşmaktan çekinmedi.

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Beyonce soyağacını araştırdı şoke oldu!

36 yaşındaki şarkıcının soyu, 150 yıl süren bir kölelik geçmişi olan Louisiana’ya dayanıyor. Beyonce, bunu: “Soyağacımı araştırdım ve kölesine aşık olup evlenen bir köle sahibinin torunu olduğumu öğrendim.” diyerek açıklıyor.

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