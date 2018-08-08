Beyonce hamileyken zehirlenmiş haftalarca hastanede yatmış!

Vogue dergisine kapak olan Beyonce samimi açıklamalarda bulunduğu bir yazı kaleme aldı. Hamilelik döneminde kan zehirlenmesi yaşadığını söyleyen Beyonce, "Hastanede haftalarca kaldım. Eşim adeta asker oldu ve benim için bir destek sistemiydi. Hayatta kalma modundaydım” dedi.

Beyonce hamileyken zehirlenmiş haftalarca hastanede yatmış!

Ünlü moda dergisi Vogue'un kapak yüzü dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce oldu. Beyonce, dergide hamileliği ve ikizlerinin doğumunda yaşadığı sağlık sorunlarına dair ilk kez içini döktüğü bir yazı kaleme aldı. “Hayatı, Bedeni, Mirası” başlığıyla yayımlanan yazıda Beyonce, ikizleri Sir ve Rumi’yi dünyaya getirdikten sonra “hayatta kalma durumu”na geçtiğini söyledi.

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Beyonce hamileyken zehirlenmiş haftalarca hastanede yatmış!

36 yaşındaki ABD’li yıldız, beş yaşındaki kızı Blue Ivy’yi dünyaya getirdikten sonra neler düşündüğüne dair itirafta bulundu: "Toplumun benim görünümümün nasıl olması gerektiğini konuştuğuna inandım. Üç ay içinde doğum kilolarını vermek için kendime baskı uyguladım. Şimdi geri dönüp bakınca çok çılgınca geliyor.

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Beyonce hamileyken zehirlenmiş haftalarca hastanede yatmış!

İkizlerine hamileyken ciddi sağlık sorunuyla karşılaştığını söyleyen Beyonce, “Rumi ve Sir’ü doğurduğum gün 110 kiloydum. Kan zehirlenmesi nedeniyle şişmiştim ve son bir ayı yatarak geçirdim. Benim ve bebeklerimin sağlığı tehlikedeydi, dolayısıyla acil sezaryene alındım.”

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Beyonce hamileyken zehirlenmiş haftalarca hastanede yatmış!

Beyonce ve rap şarkıcısı eşi Jay-Z (48) ikizlerini geçen yaz kucaklarına almıştı.

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