Beyonce hamileyken zehirlenmiş haftalarca hastanede yatmış!

Ünlü moda dergisi Vogue'un kapak yüzü dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce oldu. Beyonce, dergide hamileliği ve ikizlerinin doğumunda yaşadığı sağlık sorunlarına dair ilk kez içini döktüğü bir yazı kaleme aldı. “Hayatı, Bedeni, Mirası” başlığıyla yayımlanan yazıda Beyonce, ikizleri Sir ve Rumi’yi dünyaya getirdikten sonra “hayatta kalma durumu”na geçtiğini söyledi.
36 yaşındaki ABD’li yıldız, beş yaşındaki kızı Blue Ivy’yi dünyaya getirdikten sonra neler düşündüğüne dair itirafta bulundu: "Toplumun benim görünümümün nasıl olması gerektiğini konuştuğuna inandım. Üç ay içinde doğum kilolarını vermek için kendime baskı uyguladım. Şimdi geri dönüp bakınca çok çılgınca geliyor.
İkizlerine hamileyken ciddi sağlık sorunuyla karşılaştığını söyleyen Beyonce, “Rumi ve Sir’ü doğurduğum gün 110 kiloydum. Kan zehirlenmesi nedeniyle şişmiştim ve son bir ayı yatarak geçirdim. Benim ve bebeklerimin sağlığı tehlikedeydi, dolayısıyla acil sezaryene alındım.”
Beyonce ve rap şarkıcısı eşi Jay-Z (48) ikizlerini geçen yaz kucaklarına almıştı.
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