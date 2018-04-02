Beyonce 11 saat stüdyoya kapandı

Coachella Müzik ve Sanat Festivali’nde sahne almaya hazırlanan Beyonce, 11 saat boyunca stüdyoda dans provası yaptı.

Beyonce 11 saat stüdyoya kapandı

Coachella Müzik ve Sanat Festivali’nde sahne almaya hazırlanan Beyonce, 11 saat boyunca stüdyoda dans provası yaptı. Beyonce, Coachella Müzik ve Sanat Festivali’ndeki performansı için stüdyoya kapandı. TMZ’nin haberine göre ünlü şarkıcı, merakla beklenen Coachella performansı için 11 saat dans stüdyosunda dansçılarıyla birlikte prova yaptı.

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Beyonce 11 saat stüdyoya kapandı

Beyonce’nin provası esnasında stüdyoya hiç kimsenin alınmaması için korumalar görevlendirildi. 36 yaşındaki ABD’li şarkıcı, 2017’de dünyaya getirdiği ikizlerine hamileyken doktorların tavsiyesiyle danstan uzak kaldı. Ünlü şarkıcı, daha önce, festival performansı öncesi sebze diyetine girdiğini açıklamıştı.

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Beyonce 11 saat stüdyoya kapandı

Beyonce, geçen ay Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Coachella’ya 44 gün kaldı! Sebze zamanı!” notunu yazmıştı. Her yıl ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 'sonsuz güneş ışığı şehri' Riverside'da düzenlenen Coachella Festivali, bu yıl 13-15 ve 20-22 Nisan tarihlerinde yapılacak.İki hafta sonu olarak düzenlenen festivalin yıldız isimleri arasında Beyonce’nin yanı sıra The Weeknd ve Eminem var.

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Beyonce 11 saat stüdyoya kapandı

Coachella Müzik ve Sanat Festivali’nde sahne almaya hazırlanan Beyonce, 11 saat boyunca stüdyoda dans provası yaptı. Beyonce, Coachella Müzik ve Sanat Festivali’ndeki performansı için stüdyoya kapandı. TMZ’nin haberine göre ünlü şarkıcı, merakla beklenen Coachella performansı için 11 saat dans stüdyosunda dansçılarıyla birlikte prova yaptı.

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