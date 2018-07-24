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Beyoğlu'nda yolun karşına geçmek isteyen kadına otomobil böyle çarptı

Kaza, dün sabah saat 08.00 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece eğlendikten sonra sabah erken saatlerde evlerine gitmek isteyen biri 26, diğeri 27 yaşında iki kadın trafik ışıklarında beklemeye başladı. Alkollü olduğu iddia edilen kadınlardan biri, yayalar için yeşil ışığın yanmasını beklemeyerek yolun karşısına geçmek istedi. Bu esnada hızla gelen otomobil kadına çaptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yere savruldu. Bunun üzerine aracını sağa çeken otomobil sürücüsü acılar içinde yerde yatan kadının yardımına koştu.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Öte yandan, otomobil sürücüsü de yaralı kadını yalnız bırakmadı. Sürücü, kadınla birlikte ambulansa binerek hastaneye gitti.  Yaşanan kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Güncel 24 Temmuz 2018 10:04
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