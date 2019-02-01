  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Beyoğlu’nda yangın çıkan binada can pazarı

Beyoğlu’nda yangın çıkan binada can pazarı

BEYOĞLU'nda 6 katlı binanın birinci katında çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan 6'sı çocuk 11 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 01-02-2019 07:25 - Güncelleme: 01-02-2019 07:25

Yangın, saat 23:30 sıralarında Beyoğlu Kalyoncukulluğu Mahallesi Ömer Hayyam Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 katlı bir binanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin tamamını sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yangın çıktığı dairenin alt katında oturanlar evlerinden sokağa çıkmayı başarırken üst katta oturanlar dumanların binayı sarması nedeniyle evlerinde mahsur kaldı. Dumandan etkilenmemek için balkonlara çıkan kadın, erkek ve çocuklar bağırarak yardım istedi.

Mahsur kalanlar itfaiye merdiveni ile kurtarıldı
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Evlerinin balkonlarında mahsur kalanlara merdivenle ulaşan itfaiye ekipleri 6’sı çocuk 11 kişiyi teker teker aşağıya indirdi. Kurtarma sırasında yakınlarının hayatından endişe edenler ağıt yakıp gözyaşı döktü.
Dumandan etkilenen 6’sı çocuk 11 kişi ise olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Bazı vatandaşlar ev sahibini darp etti
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği anlarda ise bazı vatandaşların ev sahibini darp ettiği görüldü. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

PAYLAŞ tw fb
Kaynak : İHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Beyoğlu’nda yangın çıkan binada can pazarı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro