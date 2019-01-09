Beyoğlu'nda korku dolu anlar: Son anda kurtarıldılar!

İSTANBUL Beyoğlu’nda iki katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada yaşayan 4 kişi son andan kendisini dışarıya atarak kurtulurken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, 4 kişinin yaşadığı 2 katlı ahşap evin birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin ahşap olması nedeniyle çıkan birinci katta çıkan küçük yangın bir anda bütün evi sararken, alevleri gören mahalleli itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.

Yangının büyümesi üzerine panikleyen mahalle sakinleri kendilerini dışarıya atarak kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti. Evin içerisinde uyudukları öğrenilen 4 kişiyi uyandırmak isteyen mahalle sakinleri cama taş atarak uyandırmaya çalıştı.

Yangında vatandaşları uyandıran Zihni Takak, “İlk başta böyle ışık gibi yandı, biz onu gördük içeride arkadaşlar yatıyordu, onları çıkarttık. Birden bire çoğaldı. Çoğaldıktan sonra da hemen itfaiyeyi ardık. İçeride 2 tane arkadaş vardı, onları biz uyandırdık. Yaralı kimse yoktu, birden çıktı, içeride olan arkadaşları da çıkarttık biz” dedi.

Alev topuna dönen evde uyuyanlar mahallelinin uyandırması üzerine kalkarak son anda kendilerini dışarı attı. Ev alev alev yanarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı yangın, itfaiyenin yaptığı müdahale sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından son anda mahalleli sayesinde kurtulan, bina sakinleri ise yaşadıkları şoku uzun süre atlatamadı.

  • Güncel 09 Ocak 2019 22:56
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