Beyoğlu'nda korku dolu anlar: Son anda kurtarıldılar!

İSTANBUL Beyoğlu’nda dün gece iki katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada yaşayan 4 kişi son andan kendisini dışarıya atarak kurtulurken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, 4 kişinin yaşadığı 2 katlı ahşap evin birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin ahşap olması nedeniyle çıkan birinci katta çıkan küçük yangın bir anda bütün evi sararken, alevleri gören mahalleli itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.
Yangında vatandaşları uyandıran Zihni Takak, “İlk başta böyle ışık gibi yandı, biz onu gördük içeride arkadaşlar yatıyordu, onları çıkarttık. Birden bire çoğaldı. Çoğaldıktan sonra da hemen itfaiyeyi ardık. İçeride 2 tane arkadaş vardı, onları biz uyandırdık. Yaralı kimse yoktu, birden çıktı, içeride olan arkadaşları da çıkarttık biz” dedi.
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