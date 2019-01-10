Beyoğlu'nda korku dolu anlar: Son anda kurtarıldılar!

İSTANBUL Beyoğlu’nda iki katlı ahşap evde çıkan yangın sırasında evde uyuyan 4 kişi, vatandaşların taş atması sonucu uyanarak son anda kurtuldu. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İSTANBUL Beyoğlu’nda dün gece iki katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada yaşayan 4 kişi son andan kendisini dışarıya atarak kurtulurken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Twitter

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Edinilen bilgiye göre, 4 kişinin yaşadığı 2 katlı ahşap evin birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin ahşap olması nedeniyle çıkan birinci katta çıkan küçük yangın bir anda bütün evi sararken, alevleri gören mahalleli itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Twitter

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Yangının büyümesi üzerine panikleyen mahalle sakinleri kendilerini dışarıya atarak kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti. Evin içerisinde uyudukları öğrenilen 4 kişiyi uyandırmak isteyen mahalle sakinleri cama taş atarak uyandırmaya çalıştı. Twitter

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