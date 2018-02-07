Beyoğlu'nda 2 tonluk midye dolma operasyonu

Polis ve zabıta ekipleri, sağlığa aykırı midye dolma imalatı yapan adreslere operasyon düzenledi. Operasyon sırasında ekiplere zorluk çıkartan imalathane sahipleri midyeleri yere döküp ezdi. Operasyonda 2 tonluk midyeye el konulurken, imalathaneler de mühürlendi.

Beyoğlu İlçe Tarım Müdürlüğü, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri sağlığa aykırı midye dolma yapan şahıslara karşı ortaklaşa operasyon düzenledi. Operasyonda sağlığa uygunsuz midye dolmaların yapıldığı adresler tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından ekipler, midye dolmaların yapıldığı bodrum katlarına, hijyenik olmayan ve merdiven altı diye tabir edilen adreslere baskın düzenledi. Baskın sırasında sağlıksız midye dolma yapan şahıslar ekiplere zorluk çıkarttı. Ekiplerle tartışan şahıslardan bazılarının tepki olarak midye dolmaları yere döktüğü ve ayaklarıyla ezdiği görüldü. Bazı kadınların ise hala midye dolma yapımına devam etmesi dikkat çekti.Düzenlenen operasyonda 2 tonluk midye ele geçilirken, imalathanelere de mühür vuruldu. Beyoğlu İlçe Tarım Müdürlüğü ve Beyoğlu zabıta ekipleri operasyonların devam edeceğini söyledi.

  • Güncel 07 Şubat 2018 14:48
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