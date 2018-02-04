Beylikdüzü'nde karaya ölü Yunus Balığı vurdu

Beylikdüzü, Gürpınar Sahili'nde vatandaşlar tarafından kıyıya vurmuş ölü bir yunus balığı görüldü. Yunusu gören vatandaşlar olayı Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Birkaç gün önce kıyıya vurduğu tahmin edilen denizlerin hisli hayvanı olarak anılan yunus balığının ölüm nedeni bilinmezken Yunus ekipler tarafından muhafaza altına alındı. Cansız yunusun Türkiye Deniz Canlıları Balıkçı Kenan Müzesi'nde gerekli mumyalama işlemleri tamamlandıktan sonra sergilenmesine karar verildi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ait bir araçla müzeye getirilen yunus balığına daha ilk andan itibaren aileler ve çocukları tarafından yakın ilgi gösterilerek hatıra fotoğrafı çektirildi.

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan Balcı ise konuyla ilgili konuştu. Balcı, "Gürpınar Sahili'ne ölü bir Yunus Balığı'nın karaya vurduğu vatandaşlar tarafından belediyeye bildirilmiş. Yetkilerde gidip balığı bulunduğu yerde almışlar. Buraya getirdiler. Buz balığı mumyalayacağız. Daha sonra da bu müzedeki yerine alacak. Tahmin ediyorum, 5-6 gün önce bu balık ölmüş. Çünkü toprağa gelen bir tarafı çürümüş vaziyette balığın. Biz onun bakımını falan yapıp Türkiye Deniz Canlıları Balıkçı Kenan Müzesi'ne sergilenmek üzere kazandıracağız inşallah"dedi.

  • Güncel 04 Şubat 2018 09:43
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