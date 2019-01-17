Beylikdüzü’nde 11 katlı bir apartmanın 5. katında yangın

İSTANBUL 'un Beylikdüzü ilçesinden bir son dakika yangın haberi geldi. Beylikdüzü ilçesinde site içerisinde yer alan 11 katlı bir apartmanın 5. katında yangın çıktı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde site içerisinde yer alan 11 katlı bir apartmanın 5. katında yangın çıktı. Devam eden yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.