İSTANBUL 'un Beylikdüzü ilçesinden bir son dakika yangın haberi geldi. Beylikdüzü ilçesinde site içerisinde yer alan 11 katlı bir apartmanın 5. katında yangın çıktı.
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde site içerisinde yer alan 11 katlı bir apartmanın 5. katında yangın çıktı. Devam eden yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?
YORUM YAZIN Beylikdüzü’nde 11 katlı bir apartmanın 5. katında yangın videosuna yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER