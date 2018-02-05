Beylerin pabucu dama erkek cinsel ilişki robotları geliyor!

2017'de bilim dünyası neler görmedi ki... 2017, milyonlarca insanı besleyebilen pirinçten, görme yetisi olmayanlara görüş kazandıran gözlüğe kadar dünyaya birçok yenilik kazandırdı. Bu yenilikler, yeni yılda insanoğlunun hayatına hangi teknolojilerin gireceği konusunda merak uyandırıyor. Geçen yıl en çok konuştuğumuz konulardan biri cinsel ilişki robotlarıydı. Erkekler hitap eden bu robotlar yavaş yavaş piyasaya sürülüyor. Ancak bu teknolojiden sadece erkekler yaralanmayacak gibi görünüyor.