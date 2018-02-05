Beylerin pabucu dama erkek cinsel ilişki robotları geliyor!

Beylerin pabucu dama erkek cinsel ilişki robotları geliyor!

2017'de bilim dünyası neler görmedi ki... 2017, milyonlarca insanı besleyebilen pirinçten, görme yetisi olmayanlara görüş kazandıran gözlüğe kadar dünyaya birçok yenilik kazandırdı. Bu yenilikler, yeni yılda insanoğlunun hayatına hangi teknolojilerin gireceği konusunda merak uyandırıyor. Geçen yıl en çok konuştuğumuz konulardan biri cinsel ilişki robotlarıydı. Erkekler hitap eden bu robotlar yavaş yavaş piyasaya sürülüyor. Ancak bu teknolojiden sadece erkekler yaralanmayacak gibi görünüyor.

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Beylerin pabucu dama erkek cinsel ilişki robotları geliyor!

Independent’ya yer alan habere göre Realbotix adlı şirket, geçen yıl Harmony adı verilen ve bir yapay zeka uygulamasıyla çalışan, sohbet etme, hatta baştan çıkarma kapasitesine sahip kadın görünümlü cinsel ilişki robotları üretti. Şirket bu yıl erkek cinsel ilişki robotlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Çeşitli şekil ve boyutlarda üretilecek erkek robotlarda biyonik cinsel organ teknolojisi kullanılacak.

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Beylerin pabucu dama erkek cinsel ilişki robotları geliyor!

Realbotix’in kurucusu Matt McMullen, Daily Star Online’a yaptığı açıklamada erkek cinsel ilişki robotları üretmek için yoğun şekilde çalıştıklarını duyurdu. McMullen, vibratörden daha ileri bir teknolojiye sahip olduğunu söylediği biyonik cinsel organ modüler olacağını ve istenilen süre boyunca kullanılabileceğini belirtti.

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Beylerin pabucu dama erkek cinsel ilişki robotları geliyor!

İsmi henüz belirlenmeyen erkek cinsel ilişki robotlarından satın almak isteyenlerin ne kadar ödeme yapacağı belirsiz. Harmony kadın robotların fiyatı ise 15.000 dolar civarında.

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