Beykoz'daki atlar şehir dışına taşınıyor

Beykoz’da bekletilen 220 at, İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kararıyla, kamyonlarla şehir dışına götürülüyor

Beykoz'daki atlar şehir dışına taşınıyor

Anadolu’nun çeşitli yerlerinden toplanarak Adalar’a götürülmek istenen ve uzun zamandır Beykoz’da bekletilen 220 at, İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kararıyla, kamyonlarla şehir dışına götürülüyor.

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Beykoz'daki atlar şehir dışına taşınıyor

Atların kamyonlarla bindirilme anı havadan görüntülendi. İddiaya göre, Anadolu’nun çeşitli yerlerinden toplanan yaklaşık 220 at, Adalar’daki faytonlar için İstanbul’a getirildi. Ancak kaçak getirilmesi nedeniyle atlar Adalar’a sokulmadı.

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Beykoz'daki atlar şehir dışına taşınıyor

Bunun üzerine sahipleri, atları Beykoz'da boş bir alana bıraktı. Burada bakımsız ortamda ve sıcağın altında uzun süre bekleyen atlar bir hayli zayıfladı.

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Beykoz'daki atlar şehir dışına taşınıyor

Bazı atların kemik izleri belli olurken harekete geçen İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri atları getirildikleri illere göndermek istedi. Hayvanların tutulduğu alana kamyonlar, zabıta ve polis ekipleri ile gelen ekipler burada uzun süre hayvan sahipleri ile görüştü. Kamyonlarla yüklenerek getirildikleri illere gönderilmesi beklenen atların sahipleri kararın usulsüz olduğunu belirterek hayvanlarını bırakmadı.

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