Beyin sağılığınız için türk kahvesi ve kuru fasülye tüketin!

Türk kahvesi içerisinde beynin çalışmasını motive eden uyarıcılar nedeniyle beyin sağlığı için tüketilmesi gereken besinlerin başında geliyor. Beyin sağlığımız için hangi besinleri tüketmeliyiz ? İşte beyin sağlığımız için faydalı besinler...

Beyin sağılığınız için türk kahvesi ve kuru fasülye tüketin!

Tüm vücudu kumanda eden beynimizin sağlığının anne karnından itibaren yaşam boyu koruyup geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Tüketilen besinlerden, uyku düzenine; gün içindeki etkinliklerden, spora hatta içten bir gülümsemeye kadar birçok nokta beyin sağlığına etki ediyor. Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlhan Elmacı, beyin dostu olan besinler hakkında bilgiler verdi..

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Beyin sağılığınız için türk kahvesi ve kuru fasülye tüketin!

Kültürümüzde önemli bir yeri olan Türk kahvesi, beynin çalışmasını motive eden uyarıcıların en önemlilerindendir. Kahvenin içinde bulunan ve beyinde uyarıcı görev yapan kafeinin yorgunluğu azaltıcı etkisinin yanında konsantrasyon ve uyanıklığı yükselten özelliği de bulunmaktadır..

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Beyin sağılığınız için türk kahvesi ve kuru fasülye tüketin!

Beyin fonksiyonlarının daha düzgün çalışması, hafızayı güçlendirerek daha hızlı düşünebilmek için omega 3 bakımından zengin balık belirli aralıklarla mutlaka tüketilmelidir. Beyinde yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan gerilemeyi yavaşlatmak için; E vitamini bakımından zengin ceviz, fındık, kaju, yer fıstığı, ay çekirdeği, susam, keten tohumu tüketilmelidir..

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Beyin sağılığınız için türk kahvesi ve kuru fasülye tüketin!

Dopamin salgılanmasını sağlayan üzüm problem çözme yeteneğini artırırken, yüksek oranda antioksidan içeren çilek, yaban mersini gibi meyveler ile domates, havuç gibi sebzeler belleği geliştirerek beyni korumaktadır..

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