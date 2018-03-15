Beyazıt Öztürk'ün Çiftlik Bank reklamı çıktı! Herkes bunu izliyor

Halktan alınan yüz milyonlarca lira topladıktan sonra sırrı kadem basan Çiftlik Bank sorumlularının ardından ortaya yeni gelişmeler çıkmaya devam ediyor.

Tv sunucusu Beyazıt Öztürk’ün kendi programında Çiftlik Bank ve ürünlerinin reklamını yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Çiftlik Bank'ın onaylı Twitter hesabından da paylaşılan reklam, "Bu akşam Çiftlik Bank'ın Beyaz Show'da sizlere SÜRPRİZİ var! Herkes ekran başına 23:30 da başlıyor! ÇiftlikBank Beyaz Show'da" sözleriyle duyurulmuş.

Sosyal medyada bu görüntüleri paylaşan kullanıcılar 'Beyaz da bunu yapıyorsa biz kime güvenelim?' diye sordu. Bu reklamdan sonra, reklamlarını vatandaşların güvendiği insanlara çektirip duygularını sömüren Çiftlik Bank'a tepkiler çığ gibi büyüdü.