Beyazıt Öztürk'ten Beyaz Show müjdesi! Tarih bile verdi

Beyaz Show'la milyonların sevgisini kazanan Beyazıt Öztürk, sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'de jüri üyesi olarak sevenlerini eğlendirmeye devam ediyor. Ünlü şovmen geçen akşam, hayranlarını güzel haberle sevindirdi.
Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk hayranlarına müjdeli haberi verdi. Öztürk, Beyaz Show'u 20 Nisan'da Almanya'da yapacağını duyurdu.
20 Nisan'da Almanya'da sevenleriyle buluşacak: Beyazıt Öztürk, Avrupa'da gurbetçilerle buluşacağı 'Beyaz Show'la ilgili O Ses Türkiye'nin yarı finalinde açıklamalarda bulundu. 20 Nisan'da Almanya'da Beyaz Show yapacak olan Beyaz, bu güzel haberi O Ses Türkiye'nin yarı final programında duyurdu.
'Beyaz'ın antrenmanı var'
Acun ılıcalı da bu haberi "Beyaz'ın antrenmanı var" diyerek duyurdu.
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