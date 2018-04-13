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Beyaz'dan evlilik açıklaması!

Beyaz'dan evlilik açıklaması!

Yıllardır evlilik ve baba olma hayali kuran şovmen Beyazıt Öztürk artık vazgeçti. Beyazıt Öztürk, evliliği artık düşünmediğini açıkladı

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Eklenme Tarihi: 13-04-2018 10:48 - Güncelleme: 13-04-2018 10:48

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Yerel Zincirler ve Perakende Fuarı'nın gala gecesinde şovmen Beyazıt Öztürk, iş adamı Ali Ağoğlu'nu konuk aldı.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Yerel Zincirler ve Perakende Fuarı'nın gala gecesinde şovmen Beyazıt Öztürk, iş adamı Ali Ağoğlu'nu konuk aldı. Ali Ağaoğlu ''Ben iş adamıyım, siyaset benim kulvarımda değil. Zaten Trump da örnek alınacak biri değil'' dedi.

Show programı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Beyazıt Öztürk, verdiği kilolarla dikkat çeken Cem Yılmaz'ın da vücudunu beğendiğini söyledi. Beyazıt Öztürk, ''Güzel olmuş, demek onun hocaları iyi, başarılı'' dedi. Kendisinin spor yapsa da zayıf göstermesinin zor olduğunu belirten Beyazıt Öztürk, ''Ben kemik yoğunluklu bir insanım, spor yapsam da zayıf göstermem'' dedi.

Evliliği artık düşünmediğini söyleyen Beyazıt Öztürk ''Çocuk özlemimi de arkadaşlarımın çocuklarından gideriyorum, ama evlilik olmasa da hayatımda bir kadın istiyorum'' dedi.

Son günlerde hakkında çıkan ev aldı haberlerini yalanlayan Beyazıt Öztürk, ''Ev almadım, sadece şehirden biraz uzaklaştım, kirada oturuyorum'' dedi.




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Beyazıt Öztürk
BEYAZIT ÖZTÜRK KİMDİR?

Türk şovmen. Beyaz olarak tanınır.Aslen Artvin'lidır.Anadolu Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik - Heykel Bölümü mezunu olan Beyaz ayrıca lisanslı basketbolcu olmuştur.Eskişehir'de çeşitli heyke

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