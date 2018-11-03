Beyaz TV'de programa damga vuran itiraf 'Kocamla Cinsel İlişkiye Giremiyoruz'

Beyaz TV'de Nur Viral'ın sunuculuğunda yayınlanan Hayatta Her Şey Var programında canlı yayına bağlanan ve ismini vermek istemeyen bir kadın, 'Ben cinsel ilişkiye girmek istiyorum ama kocam beni istemiyor' diyerek canlı yayına damga vurdu.

Beyaz TV'de programa damga vuran itiraf 'Kocamla Cinsel İlişkiye Giremiyoruz'

Nur Viral'ın sunduğu ve Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Hayatta Her Şey Var' programına bağlanan kadın izleyicinin kayınvalidesi hakkındaki itirafları hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri şaşırttı.

19
Beyaz TV'de programa damga vuran itiraf 'Kocamla Cinsel İlişkiye Giremiyoruz'

25 yaşında olduğunu ve ismini vermek istemediğini belirten kadın izleyici, evlendiği günden beri kayınvalidesinin kendisinden hoşlanmadığını ifade etti. İtiraflarına devam eden kadın izleyici, açıklamalarının devamında "Kocamla 4 yıllık evliliğimiz boyunca cinsel ilişki problemimiz var. Ben cinsel ilişkiye girmek istiyorum ama kocam beni istemiyor. Kendisine de söylüyorum bunu ama problemi olduğunu bir türlü kabul etmiyor" dedi.

29
Beyaz TV'de programa damga vuran itiraf 'Kocamla Cinsel İlişkiye Giremiyoruz'

Sık sık bu tarz itiraflarla gündeme gelen programda yaşananların kurgu olduğu yönünde iddialar var.

39
Beyaz TV'de programa damga vuran itiraf 'Kocamla Cinsel İlişkiye Giremiyoruz'

49
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro