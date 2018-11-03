Beyaz TV'de programa damga vuran itiraf 'Kocamla Cinsel İlişkiye Giremiyoruz'

Nur Viral'ın sunduğu ve Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Hayatta Her Şey Var' programına bağlanan kadın izleyicinin kayınvalidesi hakkındaki itirafları hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri şaşırttı.

25 yaşında olduğunu ve ismini vermek istemediğini belirten kadın izleyici, evlendiği günden beri kayınvalidesinin kendisinden hoşlanmadığını ifade etti. İtiraflarına devam eden kadın izleyici, açıklamalarının devamında "Kocamla 4 yıllık evliliğimiz boyunca cinsel ilişki problemimiz var. Ben cinsel ilişkiye girmek istiyorum ama kocam beni istemiyor. Kendisine de söylüyorum bunu ama problemi olduğunu bir türlü kabul etmiyor" dedi.