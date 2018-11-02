Beyaz TV'de Naz Çekem ifşaları Ahmet Kural uyuşturucu mu alıyor?

Beyaz TV'deki 'Söylemezsem Olmaz' programına bağlanan Naz Çekem, daha önce Sıla gibi kendisini de darp eden Ahmet Kural'la ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Çekem, 'Ahmet Kural yasaklı madde kullanıyor mu?' sorusuna da açıklık getirdi.

Şarkıcı Sıla'nın sevgilisi Ahmet Kural tarafından darp edilmesinin ardından dört yıl önce yine Ahmet Kural'ın şiddetine maruz kalan Naz Çekem gündeme geldi. Çekem Bugün Beyaz TV'deki 'Söylemezsem Olmaz' programına bağlanarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sabaha kadar uyuyamadığını belirten Çekem, şunları dile getirdi; Twitter

Facebook

Google Plus

1 12

"Şiddete maruz kaldım ama bunların tekrar gündeme gelmesi benim için iyi değil. Ben bunlar unutulsun diye çok uğraştım. Sonuçta benim işim gücüm var. Ailem de görüyor bu görüntüleri. Kimse kızının saçının teline zarar gelmesini istemez. Bunlar çok tehlikeli şeyler." Twitter

Facebook

Google Plus

2 12

"ADAM SEVDİĞİNE KIYDI": "Sıla'nın da bir ailesi var. İnsan sevdiğine kıyar mı? İşte bakın kıydı. Hadi her şeyi geçin, canlıya, insana şiddeti geçin. Adam gitti sevdiğine kıydı. Böyle bir şey var mı? Korkunç bir şey ve bunların en ağır şekilde cezalandırılması gerekiyor. Adam öldürmekten bile korkunç bir şey bu. " Twitter

Facebook

Google Plus

3 12