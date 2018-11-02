Beyaz TV'de Naz Çekem ifşaları Ahmet Kural uyuşturucu mu alıyor?

Beyaz TV'deki 'Söylemezsem Olmaz' programına bağlanan Naz Çekem, daha önce Sıla gibi kendisini de darp eden Ahmet Kural'la ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Çekem, 'Ahmet Kural yasaklı madde kullanıyor mu?' sorusuna da açıklık getirdi.

Beyaz TV'de Naz Çekem ifşaları Ahmet Kural uyuşturucu mu alıyor?

Şarkıcı Sıla'nın sevgilisi Ahmet Kural tarafından darp edilmesinin ardından dört yıl önce yine Ahmet Kural'ın şiddetine maruz kalan Naz Çekem gündeme geldi. Çekem Bugün Beyaz TV'deki 'Söylemezsem Olmaz' programına bağlanarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sabaha kadar uyuyamadığını belirten Çekem, şunları dile getirdi;

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Beyaz TV'de Naz Çekem ifşaları Ahmet Kural uyuşturucu mu alıyor?

"Şiddete maruz kaldım ama bunların tekrar gündeme gelmesi benim için iyi değil. Ben bunlar unutulsun diye çok uğraştım. Sonuçta benim işim gücüm var. Ailem de görüyor bu görüntüleri. Kimse kızının saçının teline zarar gelmesini istemez. Bunlar çok tehlikeli şeyler."

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Beyaz TV'de Naz Çekem ifşaları Ahmet Kural uyuşturucu mu alıyor?

"ADAM SEVDİĞİNE KIYDI": "Sıla'nın da bir ailesi var. İnsan sevdiğine kıyar mı? İşte bakın kıydı. Hadi her şeyi geçin, canlıya, insana şiddeti geçin. Adam gitti sevdiğine kıydı. Böyle bir şey var mı? Korkunç bir şey ve bunların en ağır şekilde cezalandırılması gerekiyor. Adam öldürmekten bile korkunç bir şey bu. "

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Beyaz TV'de Naz Çekem ifşaları Ahmet Kural uyuşturucu mu alıyor?

AHMET KURAL YASAKLI MADDE KULLANIYOR MU? Naz Çekem, "Ahmet Kural yasaklı madde kullanıyor mu?" sorusuna ise, "Bilemem, şahit olmadım ama onun çok ciddi bir ruhsal problem yaşadığını, kompleksli birisi olduğunu düşünüyorum. Alkol aldığı zaman muhtemelen bu psikolojik problemler kendini öfkeye dönüştürüyor. Yani kompleksli olmayan bir insan, öfke patlaması yaşamaz. Ailesi ile ilişkisini bilemeyiz ama yani bunların bir yere kapatılıp tedavi olması gerekiyor. Yada cezalandırılması gerekiyor. Alkol aldığı zaman gelip durup dururken benim parmağımı kırdı" yanıtını verdi. Çekem Sözlerine şöyle devam etti;

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