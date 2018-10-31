Beyaz TV'de Hakan Akkaya'nın skandal görüntüleri çıplak erkekler şoke etti

Beyaz TV'deki 'Söylemezsem Olmaz' programında yayınlanan ve ünlü modacı Hakan Akkaya'ya ait olduğu öne sürülen skandal görüntüler, magazin gündemine bomba gibi düştü. Programın Whatsapp ihbar hattına gelen görüntülerde, Akkaya'nın sadece çıplak erkeklerin alındığı bir mekana girmeye çalıştığı görüldü.
Londra'da cinsel tercihleri farklı olan erkeklerin gittiği ve sadece ayakkabıyla girilebilen gece kulübünün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Akkaya'nın cebinden çıkanlar ise herkesi şoke etti.
POŞETİN İÇİNDE NE VAR? Bir arkadaşıyla gece kulübüne girmeye çalışan Hakan Akkaya, cebindeki şeffaf poşetin içerisindeki beyaz maddeler yüzünden mekana alınmadı. Akkaya, güvenlik görevlilerinden poşeti geri isteyince, 'Polisi arayalım. Polisten alın' yanıtını aldı. Ünlü modacı bu sözler karşısında poşeti orada bırakarak mekandan ayrıldı.
"20 YILDIR SEVGİLİM YOK": Geçtiğimiz günlerde Posta gazetesine bir röportaj veren ünlü modacı, özel hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulunmuştu. Akkaya, 'Aşk hayatın nasıl?' sorusu karşısında şunları dile getirmişti;
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