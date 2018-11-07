Beyaz TV'de duygusal itiraf Bircan Bali babasıyla yaşadıkları anlatırken gözyaşlarına boğuldu

Beyaz TV'deki 'Söylemezsem Olmaz' programının bugün yani 7 Kasım tarihli bölümünde Ferhat Göçer ile kızı arasında yaşananlar konuşulurken Bircan Bali gözyaşlarına boğuldu. Babasının affedemeyeceği bir hata yaptığını ve bu yüzden 6 yıl görüşmediklerini anlatan Bali, şunları söyledi;
"BABAM ANNEME AFFEDEMEYECEĞİMİZ BİR HATA YAPTI": "Ben babama aşık büyüdüm ama 6 yıl babamı görmedim. Annemle babam ayrıldılar. Babam anneme affedemeyeceğimiz bir hata yaptı. 6 yıl boyunca babamın yüzünü bile görmek istemedim. Çünkü annem gözümün önünde eridi...
"6 YIL SONRA DOĞUM GÜNÜMDE GELDİ": Sesini duyduğumda bile dizlerim titriyordu. Çok özlüyordum ama 'Ellerimi keserim yine aramam' dedim. Bir daha asla onu aramayacağımı söyledim. 6 yıl sonra doğum günümde kapı çaldı. Geldi babam. Anneme baktım. Çok sarılmak istedim çünkü çok özlemiştim. Meğerse onlar barışmışlar."
"BENİM BABAMA EYVALLAHIM OLMAMIŞ": Yaşadığım her şeyde annesinin hamuru olduğunu vurgulayan Bali, sözlerini şöyle noktaladı;
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