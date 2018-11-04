Beyaz TV canlı yayınında Müslüman oldu!

Beyaz TV'de yayınlanan 'Hayatta Her Şey Var' programına telefonla katılan ve ismini vermek istemeyen seyirci, izleyicilerin sorularını yanıtlayan eski İstanbul Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı'ya, "Başıma gelenler çok fena. Benim bir eşim var, kendisi gayrimüslim. Aynı şekilde çocuklarım da gayrimüslim. 'Cahillik' deyip affınıza sığınıyorum, ben de bir zamanlar gayrimüslim oldum. Ama şimdi, Müslüman olmak istiyorum. Allah doğru yoldan ayırmasın, onun yoluna tekrar girmek istiyorum. Ne yapmam gerekiyor hocam" diye sordu.

Yusuf Kavaklı verdiği cevapta, "Sizin dinen bir gayrimüslimle evlenmeniz uygun değil idi, doğru değil idi. Kuran'ın emrine muhalefet etmişsiniz. O taraf geçtiniz, aradığınızı bulamadınız, yeniden Müslüman olmak istiyorsunuz. Şöyle bir 3-4 dakika tövbe istiğfarı getirelim, arkasında da Kelime-i Şahadet getirelim. Bu hanımefendi de yeniden bu tarafa dönmüş olsun" ifadelerini kullandı.

Kavaklı'nın söylediği Kelime-i Şahadet'i tekrarlayan seyirci, "İslam'ın nurundan şu anda gerçekten gözlerim kör oldu" yorumunda bulundu.