Beyaz TV canlı yayınında Müslüman oldu!

Beyaz TV'de yayınlanan 'Hayatta Her Şey Var' programına telefonla bağlanan bir seyirci, canlı yayında Müslüman oldu. Programın sunucusu Nur Viral yaşananlar karşısında, "Tüylerim diken diken oldu" yorumunda bulundu.

Beyaz TV'de yayınlanan 'Hayatta Her Şey Var' programına telefonla katılan ve ismini vermek istemeyen seyirci, izleyicilerin sorularını yanıtlayan eski İstanbul Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı'ya, "Başıma gelenler çok fena. Benim bir eşim var, kendisi gayrimüslim. Aynı şekilde çocuklarım da gayrimüslim. Twitter

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'Cahillik' deyip affınıza sığınıyorum, ben de bir zamanlar gayrimüslim oldum. Ama şimdi, Müslüman olmak istiyorum. Allah doğru yoldan ayırmasın, onun yoluna tekrar girmek istiyorum. Ne yapmam gerekiyor hocam" diye sordu. Twitter

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"GAYRİMÜSLÜM BİRİ İLE EVLENMENİZ UYGUN DEĞİLDİ"

Yusuf Kavaklı verdiği cevapta, "Sizin dinen bir gayrimüslimle evlenmeniz uygun değil idi, doğru değil idi. Kuran'ın emrine muhalefet etmişsiniz. O taraf geçtiniz, aradığınızı bulamadınız, yeniden Müslüman olmak istiyorsunuz. Twitter

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