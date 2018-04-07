Beyaz Show'da İlker Ayrık'tan Demet Akalın'a acı sürpriz

Sunuculuğunu Beyazıt Öztürk'ün yaptığı Kanal D'nin sevilen programı Beyaz Show'a bu hafta, ünlü şarkıcı Demet Akalın, sunucu ve oyuncu İlker Ayrık, digital ilüzyonist Zach King ve ünlü spor spikeri Seyhan Şaşko konuk oldu.

İlker Ayrık, programdan önce hazırladığı sürpriziyle Demet Akalın'ı çok şaşırttı. Demet Akalın'ın daha önce yaptığı biber göndermesine karşılık hazırlıklı gelen İlker Ayrık'ın biberlerinin tadına tüm konuklar baktı.

Acı biberlerden nasibini alan konukların imdadına ayranlar yetişti.

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