Beyaz Show'da ilginç anlar! Canlı yayında Beyazıt Öztürk'ten iş teklifi aldı

Kanal D'ni sevilen programı Beyaz Show'un 6 Nisan Cuma gecesi yayınlanan bölümünde yine birbirinden ilginç anlar yaşandı.

Programa bu hafta, ünlü şarkıcı Demet Akalın, sunucu ve oyuncu İlker Ayrık, digital ilüzyonist Zach King ve ünlü spor spikeri Seyhan Şaşko konuk oldu.

Programın ilerleyen dakikalarında Zach King benzeri hazırladığı videolarla sosyal medyada ‘Türk Zach King’ olarak anılan Sam Çakmak, Beyaz Show için özel olarak hazırladığı dijital illüzyon videolarıyla herkesin takdirini kazandı. Sam’in yaptığı videoları hayranlıkla izleyen Beyaz, Sam’e önümüzdeki sene kendisiyle birlikte Beyaz Show’da çalışmayı teklif etti. İşte o anlar...

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