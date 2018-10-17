Beyaz Show'a katılan Simge Barankoğlu kimdir gözaltına alındı suçu ne?

Ülkemizde satışı yasak olan elektronik sigaraların reklamını yaptığı için gözaltına alındığı haberi ile gündeme oturan ve "Yılan, korktun mu? Örümcek, korktun mu?" videolarıyla tanınıp Beyaz Show'a bile katılan Simge Barankoğlu kimdir? Kaç yaşında?

SİMGE BARANKOĞLU KİMDİR?

Instagram ve Youtube fenomeni olarak geçtiğimiz aylarda "Yılan, korktun mu?, Örümcek, korktun mu?" cümleleri ile 15 saniyelik video sonucunda internet dünyasının dikkatini üzerine çekmeyi başaran 23 yaşındaki Simge Barankoğlu Aydın'da yaşıyor. Adnan Menderes Üniversitesi'nde okuyan Barankoğlu'nun Instagram hesabında 635 Bin civarında takipçi bulunuyor. Boyu 1.69 cm, kilosu ise 55’tir.