Beyaz Show bitiyor mu neden yayınlanmadı

Geçtiğimi 23 Şubat akşamı Beyaz Show yayınlanmamıştı. Kanal D'den konu hakkında bir açıklama gelmemesi üzere 'Beyaz Show bitiyor mu?' sorularını akıllara getirdi. Peki Beyaz Show bitiyor mu?

Beyaz Show bitiyor mu neden yayınlanmadı

Geçtiğimiz 23 şubat akşamı ekranların klasikleşen yapımı Beyaz Show'u bekleyenler büyük hayal kırıklığına uğradı. Beyaz Show, 23 Şubat Cuma akşamı ekranlara gelmedi. Herkes nedenini merak ediyordu. Kanal D konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

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Beyaz Show bitiyor mu neden yayınlanmadı

Bir süredir Beyaz Show bitecek haberleri ortalarda kol geziyordu. Bir an herkes Beyaz Show'un bitebileceği kanısına kapılmıştı. Konu hakkında ilk açıklama Mesut Yar'dan geldi.

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Beyaz Show bitiyor mu neden yayınlanmadı

'Beyazıt Öztürk’ü cuma akşamı ekranda görmeyince telaşlananlar oldu. Biri de bendim... Beyaz, mevsimsel bir rahatsızlık dolayısıyla bu hafta ekrana çıkamadı...

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Beyaz Show bitiyor mu neden yayınlanmadı

Koşuşturmalar arasında mekik dokuyanların durumu bu işte. Yatak, bazen kendisinden ayrılmanıza izin vermiyor... Dilerim Beyaz, haftaya turp gibi ve tüm enerjisiyle ekranda olur. Telefondaki sesi öyle diyordu. Geçmiş olsun kardeşim!'

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