Beyaz Show bitiyor mu neden yayınlanmadı

Geçtiğimiz 23 şubat akşamı ekranların klasikleşen yapımı Beyaz Show'u bekleyenler büyük hayal kırıklığına uğradı. Beyaz Show, 23 Şubat Cuma akşamı ekranlara gelmedi. Herkes nedenini merak ediyordu. Kanal D konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Bir süredir Beyaz Show bitecek haberleri ortalarda kol geziyordu. Bir an herkes Beyaz Show'un bitebileceği kanısına kapılmıştı. Konu hakkında ilk açıklama Mesut Yar'dan geldi.

'Beyazıt Öztürk’ü cuma akşamı ekranda görmeyince telaşlananlar oldu. Biri de bendim... Beyaz, mevsimsel bir rahatsızlık dolayısıyla bu hafta ekrana çıkamadı...

Koşuşturmalar arasında mekik dokuyanların durumu bu işte. Yatak, bazen kendisinden ayrılmanıza izin vermiyor... Dilerim Beyaz, haftaya turp gibi ve tüm enerjisiyle ekranda olur. Telefondaki sesi öyle diyordu. Geçmiş olsun kardeşim!'

