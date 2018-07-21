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Beyaz Saray'dan Ukrayna referandumu önerisine yanıt

Beyaz Saray'dan Ukrayna referandumu önerisine yanıt

Beyaz Saray, Ukrayna'nın doğusunun geleceğinin tayin edilmesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından dile getirilen referandum önerisini kabul etmiyor.

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Eklenme Tarihi: 21-07-2018 11:08 - Güncelleme: 21-07-2018 11:08

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Garrett Marquis, Rusya ve Ukrayna yönetimleri arasında Ukrayna'nın doğusunda Donbas bölgesindeki sorunun çözümüne ilişkin anlaşmaların, referandum seçeneğini içermediğini söyledi. 

Marquis, "sözde bir referandum" organize etmeye yönelik herhangi bir çabanın "meşruiyeti" olmayacağını vurguladı. 

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoli Antonov, ABD Başkanı Donald Trump ile Putin'in Helsinki'deki zirvede Ukrayna'nın doğusunda bir referandum olasılığını görüştüklerini açıklamıştı. 

Ukrayna'nın Donbas bölgesi Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunuyor, Donetsk ve Lugansk bölgelerinde sözde yönetim ilan eden Rus yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna birlikleri arasında çatışmalar, 2014'ten bu yana devam ediyor.

 

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