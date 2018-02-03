Beyaz Saray’daki gerilim kameralarda: First Lady intikamını aldı

ABD’de son dönemde Başkan Donald Trump ile First Lady Melania Trump arasında ‘boşanacaklar mı’ sorusunu akıllara getiren iddialar ortaya atılmıştı. Öyle ki ABD Başkanı’nın Melania’dan ilk çocuğu dünyaya geldikten kısa bir süre sonra porno oyuncusu Stormy Daniels ile birlikte olduğu iddiası ortaya atılmış, daha sonra Trump’ın medya danışmanı Hope Hicks ile aşk yaşadığı iddiası gündeme gelmişti.

Son günlerde FBI’ı karalama amacında olan ve gizli yazışmaları kamuoyuna duyuran Trump ve Melania Trump dün Florida’ya gitti. Çocukları Baron ile uçaktan inen Trump çifti, uçaktan iner inmez, skandal bir olay yaşandı.

Trump uçaktan indikten sonra özel araçlarına binmeden önce basın mensuplarını eşiyle selamlamak istedi. Melania’ya seslenen Trump ise karşısında beklenmedik bir tablo gördü: Melania hiç umursamadan onlarca kameranın önünde Trump’ı dikkate almadan araca bindi. Tek başına kalan Trump zoraki bir gülümsemeyle uzaktan basın mensuplarını selamladı. Kameralara yansıyan görüntülerde Melania Trump’ın suratının ifadesiz ve agresif olmasından dolayı çiftin hala barışamadığı ve Beyaz Saray’da tansiyonun yüksek olduğu iddialarının ortaya çıkmasına sebep oldu.

  • Güncel 03 Şubat 2018 19:07
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