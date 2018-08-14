Beyaz Saray'da Brunson görüşmesi

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders tarafından Bolton ile Kılıç arasındaki görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.



SON DURUM ELE ALINDI: Açıklamada, "Büyükelçi John Bolton, Türkiye Büyükelçisi Serdar Kılıç ile bugün Beyaz Saray'da görüştü. Bolton ile Kılıç, Türkiye'de tutukluluğu devam eden Papaz Andrew Brunson'ı ve Türk-Amerikan ilişkilerinin son durumunu ele aldılar." ifadesine yer verildi.

Türkiye'deki yargı süreci devam eden Amerikalı Papaz Brunson ile ilgili iki ülke yetkilileri arasında geçen hafta Washington'da görüşmeler gerçekleştirilmişti.

ABD'nin asıl derdi Brunson değil işin perde arkası

Brunson'ın eşi oraya gitti Türk Bayrağı'na dikkat