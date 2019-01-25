Beyaz eşyalar de depozitolu olsun

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde içecek şişeleri ve ambalajları için de depozito uygulamasını devreye alacaklarını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eski müsteşarı Mustafa Öztürk'ten de bu konuda yeni bir tavsiye geldi. Öztürk, beyaz eşyaların da tıpkı poşet ve içecek plastikleri gibi zararlı olduğunu, bu yüzden depozitolu olması gerektiğini söyledi.

SİSTEMLİ HALE GETİRİLMELİ

Sektörün halihazırda eşyaları topladıklarını ancak bunun bir sisteminin bulunmadığını belirten Öztürk "Beyaz eşya satıcıları, eski eşyaları bazen para ile bazen de yenisiyle değiştirerek topluyor. Bazen hiç toplanmadığı da oluyor. Bu işlemlerin kolaylaşması yönünden ALO hattı kurulmalı. Vatandaşlar bu hat üzerinden ilgiliye ulaşmalı. Bu işi Avrupa'da para ile yapıyorlar" diye konuştu.

Geri dönüşümle beyaz eşyaların yeniden kullanılmasının mümkün olduğunu dile getiren Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde de evlerden alınacak beyaz eşyalar, geri dönüşüm tesislerine götürülerek kazanca çevrilebilir. Eski beyaz eşyaların toplanmasının önemi ise, içerisinde bulunduğu zararlı maddelerden kaynaklı. Özellikle derin dondurucularda ozon tabakasını delebilme özelliği olan, kloroflorokarbon gazı bulunuyor. Beyaz eşyaları bir sistem üzerinden toplarsanız, hem bu gazın tabiata salınmasını önlersiniz hem de tam dönüşüme imza atarsınız, herkes kazanır"

MASRAFSIZ DEĞİŞİM

Mustafa Öztürk, konuşmasına şöyle devam etti: "Sistemin çevreye etkisi olacağı gibi vatandaşların da işine yarayacak. Çünkü 10-20 yıllık beyaz eşyaların enerji tüketimleri fazla. Vatandaşlar bütçelerini zorlamadan, bir kısmını depozitodan karşılayarak, eskisini verip çok daha az enerji harcayan yeni beyaz eşya alabilecek. Ayrıca her yerde atık getirme merkezleri oluşturuluyor. Bu merkezlere beyaz eşyalar için de konteynerler konulursa, gönüllü veya ağ toplama sistemi ile daha verimli sonuçlar alınır. Hem vatandaşımız, hem de ülkemiz kazanır.