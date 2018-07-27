Betül Demir frikik vermemek için zor anlar yaşadı!

Harbiye Cemil Topuzlı Açıkhava Sahnesi'ndeki Yıldız Tilbe konserine giden Betül Demir, "Yıldız, çok büyük yorumcu. Onu çok seviyorum. Şarkılarıyla hepimizin hayatında büyük yer kaplamış biri. Başka bir şey o ya! Normal de tatile gidiyordum ama Yıldız'ı izleyip gitme kararı aldım. Bir gün sonra gideceğim" şeklinde konuştu.

Mini eteğiyle frikik vermemek için önlem alan güzel şarkıcı, konseri ön sıradan takip etti.