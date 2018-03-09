Beta mikrobu nedir? Belirtileri neler çocuklarda ölümcül...

Ani olarak başlayan boğaz ağrısı beta mikrobunun ilk belirtileri olabilir. yutkunurken ağrı, titreme ve yüksek ateş gibi belirtiler beta mikrobunun habercisi olabilir. Eğer tükürüğünüzü yutmak, ağzınızı açmak ve su içmek bile ağrılı geliyorsa büyük olasılıkla beta mikrobu kaptınız. Ancak panik yapmanıza gerek yok beta mikrobunun tedavisi mümkün ve oldukça kolay. Penisilin tedavisi ilk seçenektir. Ayrıca bu mikroba yakalanmamak için mineral ağırlıklı beslenmeniz oldukça önemli. Özellikle lahana, brokoli, karnabahar gibi yeşil sebzeler beta mikrobuna yakalanmamanızda etkili yardımcı unsurlardır. İşte beta mikrobu hakkında bilinmesi gerekenler...
ELLERDEN BULAŞIYOR!:Uzmanlara göre bu mikrop temel olarak solunum yoluyla bulaşır. Ev-okul-yatakhaneler gibi çok kişinin bir arada olduğu küçük kalabalık yerlerde bulaşma ihtimali daha yüksektir. Bu nedenle çocuklara, düzenli el yıkama alışkanlığı kazandırılmalıdır. Mikrop vücuda girdikten 2-4 gün içinde hastalık yapar. Kış ve ilkbahar aylarında daha sık görülür. Tedavi edilmeyen beta bakterisi kalp romatizması, artrit ve nefrit gibi ciddi hastalıklara neden olabilir…
KALP ROMATİZMASI: Tedavi edilmemesi durumunda beta mikrobu; hastaların kalp ve sinir sisteminde kalıcı hasar yaratarak, halk arasında kalp romatizması olarak bilinen Akut Romatizmal Ateş hastalığının ortaya çıkmasına neden olur. Bu durumdaki hastalarda ateş, yorgunluk nefes darlığı, merdiven çıkamama ve nefes nefese kalma gibi belirtileri vardır. Bu durum ilerleyen dönemlerde de kalp yetersizliğine neden olur. Beta mikrobu işte bu nedenle çok tehlikelidir; yani basit bir boğaz enfeksiyonu, kalp yetersizliğine ve kalp kapakçıklarında üfürüme bile neden olabilir.
ARTRİT: Beta mikrobu sadece kalp kapakçıklarında tutulmaya yani kardite neden olmaz, aynı zamanda artrite de neden olabilir. Artrit; eklemlerde tutulma anlamına gelir ve hastaların hastaneye yatırılması gibi ağır tablolarla sonuçlanabilir.
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