Beştepe'deki törene katılan bomba isimler! Erdoğan gelince...

ANKARA'dan yeni hükümet sistemine geçiş töreni sebebiyle tarihi kareler yansıdı. En dikkat çeken görüntü ise Beştepe'deki törenden geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen tören, katılımcı sayısı ve çeşitliliği bakımından dünyadaki en önemli devlet başkanlığı törenlerinden biri oldu. Törene katılan isimler arasında sürprizler vardı.

TÖRENE KATILAN BOMBA İSİMLER : Beştepe'deki tarihi törene 22 devlet başkanı katıldı. En ön sırada ise Erdoğan'ın ABD'den özel olarak davet ettiği 2 ünlü bilim insanı yer aldı. Bunlardan biri NOBEL ödüllü Aziz Sancar diğeri ise Profesör Doktor Murat Günel oldu. Aziz Sancar ve Murat Günel, ABD Ulusal Bilimler Akademisi'ne seçilen 3 Türk bilim adamından ikisi.