Beştepe'deki kritik Erdoğan - Graham görüşme sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatör Lindsey Graham ve beraberindeki heyeti kabul etti. 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde basına kapalı gerçekleşen görüşme, 2,5 saat sürdü. 

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun hazır bulundu.

Kabulde, Suriye bağlamındaki son gelişmeler ve ikili ilişkilerin ele alındığı öğrenildi.

Graham, Türkiye'ye gelmeden önce, "Umuyorum ki Suriye'deki faaliyetlerimizin Türkiye'nin güvenliğini tehlikeye atmadığı konusunda Türkiye'nin kendini güvende hissettiğinden emin olduğumuz bir yol buluruz" ifadelerini kullanmıştı.

YPG-PKK İLİŞKİSİNE DİKKAT ÇEKEN SENATÖR

ABD Senatosunda düzenlenen oturumlarda 2015 ve 2017 yılları arasında defalarca PKK'nın Komünist-Marksist ideolojiye sahip bir terör örgütü olduğunu dile getiren Graham, YPG'nin PKK ile olan yakın ilişkisine dikkat çekmesiyle tanınmıştı.

JOHN BOLTON ÜLKESİNE POSTALANMIŞTI

Türkiye'ye gelmeden önce tepki çeken açıklamalar yapan YPG/PKK sevici John Bolton, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmemişti. Senetör Graham'ın kabul edilişi ise bu bakımdan bir anlam taşıyor.

  • Güncel 18 Ocak 2019 20:23
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