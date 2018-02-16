Beştepe'de kritik Erdoğan- Tillerson görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan ABD Dışışleri Bakanı Rex Tillerson'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kritik görüşme yaklaşık 3 saat 15 dakika sürerken kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu. Öte yandan bu kritik görüşmenin ana gündem maddelerinin Suriye, Irak ve terörle mücadele olduğu belirtildi.

Görüşmede FETÖ ve Halk Bankası davasının da masaya yatırıldığı kaydedildi. Tillerson'un ziyaret öncesi "ABD hiçbir zaman YPG'ye ağır silah vermedi" şeklinde yaptığı açıklamanın da ayrıntılı şekilde konuşulduğu belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, yarın ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.

ABD'DEN İLK AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Erdoğan-Tillerson görüşmesine ilişkin, "Tillerson-Erdoğan görüşmesi yeni bitti. Detayları daha sonra sizlerle paylaşacağız" açıklamasında bulundu.

"Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlıyoruz, NATO müttefikimize saygı duyuyoruz, ama herkes DEAŞ'la mücadeleye odaklanmalı" diyen Nauert, İncirlik konusunda ise henüz Türkiye'nin bir sınırlama getirmediğini söyledi.

TÜRKİYE'NİN BEKLENTİLERİ AÇIK BİR ŞEKİLDE İLETİLDİ

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Beştepe'de gerçekleşen görüşmede başta Suriye ve Irak olmak üzere bölgesel gelişmeler, terörle mücadele ve ikili ilişkiler ele alındı.

Yapılan görüşmede Türkiye'nin tüm bu konularda öncelikleri ve beklentileri Tillerson'a açıkça iletildiği vurgulandı.