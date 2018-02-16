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Beştepe'de kritik Erdoğan- Tillerson görüşmesi

Beştepe'de kritik Erdoğan- Tillerson görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kritik görüşme 3 saat 15 dakika sürdü. Görüşmede gündem Suriye, Irak ve terörle mücadeleydi

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Eklenme Tarihi: 15-02-2018 20:26 - Güncelleme: 16-02-2018 00:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan ABD Dışışleri Bakanı Rex Tillerson'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kritik görüşme yaklaşık 3 saat 15 dakika sürerken kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu. Öte yandan bu kritik görüşmenin ana gündem maddelerinin Suriye, Irak ve terörle mücadele olduğu belirtildi.

Görüşmede FETÖ ve Halk Bankası davasının da masaya yatırıldığı kaydedildi. Tillerson'un ziyaret öncesi "ABD hiçbir zaman YPG'ye ağır silah vermedi" şeklinde yaptığı açıklamanın da ayrıntılı şekilde konuşulduğu belirtildi. 

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, yarın ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. 

ABD'DEN İLK AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Erdoğan-Tillerson görüşmesine ilişkin, "Tillerson-Erdoğan görüşmesi yeni bitti. Detayları daha sonra sizlerle paylaşacağız" açıklamasında bulundu.

"Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlıyoruz, NATO müttefikimize saygı duyuyoruz, ama herkes DEAŞ'la mücadeleye odaklanmalı" diyen Nauert, İncirlik konusunda ise henüz Türkiye'nin bir sınırlama getirmediğini söyledi.

TÜRKİYE'NİN BEKLENTİLERİ AÇIK BİR ŞEKİLDE İLETİLDİ

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Beştepe'de gerçekleşen görüşmede başta Suriye ve Irak olmak üzere bölgesel gelişmeler, terörle mücadele ve ikili ilişkiler ele alındı.

Yapılan görüşmede Türkiye'nin tüm bu konularda öncelikleri ve beklentileri Tillerson'a açıkça iletildiği vurgulandı. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR13 YORUM

  • terör mağduru 16 Şubat 2018 00:53 lan tırleson işidi kim doğurdu büyüttü sen ne saçmalıyorsun hala

    CEVAP YAZ 42 4
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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