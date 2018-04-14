Beştepe Millet Camii'nde Miraç Kandili programı

Miraç Kandili'nin dualarla, Kur'an-ı Kerim'lerle idrak edildiği bir yer de Beştepe Külliyesi Millet Camii oldu.

Bugün 3 Aylar'ın ikincisi Recep Ayı'nın 27. günü olan Miraç Kandili. BEŞTEPE KÜLLİYESİ'NDE ÖZEL PROGRAM Yurdun dört bir tarafındaki camilerde Miraç Kandili özel programlarla geçirilirken Cumhurbaşkanlığı'nın da bulunduğu Beştepe Külliyesi'ndeki Millet Camii'inde de özel program vardı. Millet Camii'inde ünlü hafızlar Kur'an-ı Kerim okurken, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş dua etti. Diyanet İlahi Korosu ilahiler okudu Twitter

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Külliye'deki programın hocası, "Kimsesizlerin kimi, gariplerin ve mültecilerin sığınağı olan cennet vatanımızı ve aziz milletimizi her türlü kazadan, beladan, terörden, düşmanların ve hainlerin şerrinden koru ve muhafaza eyle Yarabbi. Huzurumuzu bozmaya çalışanlara, hainlere fırsat verme Yarabbi. Allah'ım, kutsal değerlerimiz için mücadele eden inançlı ordumuzu, polisimizi, güvenlik güçlerimizi her daim muzaffer eyle Yarabbi." şeklinde dua etti. Twitter

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Mescid-i Aksa özgür değilse Müslümanların ruh ve gönül özgürlüğü de yok demektir. Bu mukaddes gecenin, Mescid-i Aksa bilincini, özlemini ve gayretini artırarak, miracın mabedinin selametine, işgal ve zulmün bertaraf edilmesine vesile olmasını temenni ediyorum." dedi. Twitter

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