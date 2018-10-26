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BES’ten ayrılanlar geri dönecek! Yasa gereği artık..

BES’ten ayrılanlar geri dönecek! Yasa gereği artık..

BES’ten ayrılanlar yasa gereği 2 yılda bir yeniden otomatik olarak sisteme alınacak. Böylece geçen yıl sistemden ayrılan 5.7 milyon kişi, işverenleri tarafından 2019 yılında yeniden otomatik BES’e dahil edilecek. 2018 yılında çıkanlar ise 2020’de giriş yapacak.

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Eklenme Tarihi: 26-10-2018 08:37 - Güncelleme: 26-10-2018 08:37

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın "Otomatik BES'ten çıkan yeniden girecek" başlığıyla yayımlanan yazısına göre otomatik olarak, BES'ten ayrılan çalışanlar, 2019 başından itibaren işverenleri tarafından yeniden sisteme alınacak. 2017'nin ocak ayı itibarıyla 45 yaş altı tüm çalışanların bireysel emeklilik sistemine katılmasını sağlayan otomatik katılım uygulaması; ilk olarak 1000 ve üzeri çalışanı olan işletmelerden başladı ve 2.4 milyon kişi işverenleri tarafından sisteme sokuldu.

YAKLAŞIK 10 MİLYON KİŞİ BES’E GİRDİ
Ardından geçen yılın nisan ayında, 250 ila 1000 çalışanı olan özel sektör şirketleri ile kamuda çalışan memurlar sisteme dahil edildi ve 2.5 milyonu özel sektör, 2.1 milyonu da kamu çalışanı olmak üzere toplam 4.6 milyon kişi BES'e giriş yaptı. 2017'nin temmuz ayında ise 100 ila 250 arası çalışanı olan özel sektörde çalışan 2.1 milyon kişi sisteme dahil edildi. Böylece geçen yıl toplam 9.2 milyon çalışanın işverenleri tarafından sisteme girişi sağlandı. 

YARISI SİSTEMDEN ÇIKTI 
Ancak bu 9.2 milyon çalışanın, 5.7 milyonu sistemden ayrıldı; 3.5 milyonu kalarak, tasarruf etmeye başladı. Yani, girenlerin yüzde 62'si otomatik BES'ten çıktı.  Otomatik katılım, yaklaşık 14 milyon kişiyi ilgilendirdiğinden, tüm çalışanların da aynı anda sisteme alınması zor olacağından, üç yıla yayılan kademeli geçiş öngörüldü ve 2017 yılı ile birlikte uygulama başladı. 

YENİ GİRENLER DE ÇIKIYOR
2018'de ise otomatik katılımın ikinci etabı dereye girdi ve çalışan sayısı 50 ile 100 arası olan özel sektör şirketleri ile kamuda çalışan toplam 1.3 milyon kişi sisteme giriş yaptı. Bunların da 809 bini ayrıldı, 510 bine yakını da kaldı. Bu yılın temmuz ayında ise 10 ila 49 arası çalışanı olan işyerlerindeki 1.6 milyon kişi işverenleri tarafından sisteme dahil edildi ve bu çalışanların 900 bine yakını da sistemden ayrılmayı tercih etti.

14 MİLYON BES’Lİ OLACAK
İki yıl içinde toplam 12 milyondan fazla çalışan otomatik BES'e giriş yaptı. Bugüne gelindiğinde 5 milyon çalışan sistemde kalarak, tasarruf ediyor. Son olarak 2019'un ocak ayında 5 ila 9 çalışanı olan işletmeler sisteme alınarak; üç yıla yayılan otomatik katılım uygulaması ile 14 milyon çalışanın BES'e girişi sağlanmış olacak.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • keremen 26 Ekim 2018 09:18 saçma sapan bir sistem. ben geçen hafta çıktım paramı kurtardım.insanlardan para koparmak için herşeyi deniyorlar. şimdi kanunla besten çıkışı zorlaştıracaklar. sadece besten emekli olanlar tüm desteklerden yararlanacak erken çıkanlara birşey vermiyorlar.

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