Beşinci kattaki sır! Genç model intihar mı etti?

Üniversite öğrencileri Alexandra Sabuncu (21) ve Kate Rose Penso (21) geçen cumartesi günü önce havuza gitmek için buluştu. Ardından saat 18.30 civarı Etiler’deki Jason Yusuf Levi’nin (24) evine gittiler. Saat 20.45’i gösterdiğinde Sabuncu, İstanbul’un en pahalı sitelerinin bulunduğu Adnan Saygun Caddesi’ndeki kaldırımda ağır yaralı olarak yatıyordu. Genç kız hastaneye kaldırıldı. Arkadaşları ise karakolda ifade verdiler ve Alexandra’nın aile sorunlarını olduğunu, alkol ve uyuşturucu aldıktan sonra dublex dairenin teras katından atladığını iddia ettiler.

OLAY GÜNÜ NELER YAŞANDI?: Penso ve Levi arkadaşları için bu ifadeyi verirken Sabuncu ailesinin avukatı Ece Dayıoğlu ise olayda birçok şüpheli nokta olduğunu söyledi. Şüpheli noktaları şöyle sıraladı: Vatan gazetesinin haberine göre; Olay günü önce Ulus’taki Poyraz Sitesi’nde Kate ve Alexandra buluşuyor. Yanlarına saat 18.30 gibi E.M. adlı arkadaşları geliyor. Kate ve Alexandra’yı otomobille alıp Jason’un Adnan Saygun Caddesi’ndeki dublex dairesine götürüyor. Akşam düğüne gideceği için kendisi kalamıyor. İfadesinde ise iki arkadaşında da alkol ve uyuşturucu gözlemlemediğini söylüyor. Oysa Kate havuza gitmeden Alexandra’nın kendisine LCD isimli uyuşturucu verdiğini söylüyor. Eğer uyuşturucu almış olsalar E.M. bunu fark ederdi.