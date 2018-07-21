Beşinci kattaki sır! Genç model intihar mı etti?

Üniversiteli genç model Alexandra Sabuncu arkadaşının Etiler’deki evinin 5. katından düştü. Arkadaşları uyuşturucu kullanıp intihar girişiminde bulunduğunu iddia ederken, avukat şüpheli noktalara dikkat çekti: Kim çantasıyla birlikte atlar? Olayın tanığı neden ertesi gün yurt dışına gitti?

Beşinci kattaki sır! Genç model intihar mı etti?

Üniversite öğrencileri Alexandra Sabuncu (21) ve Kate Rose Penso (21) geçen cumartesi günü önce havuza gitmek için buluştu. Ardından saat 18.30 civarı Etiler’deki Jason Yusuf Levi’nin (24) evine gittiler. Saat 20.45’i gösterdiğinde Sabuncu, İstanbul’un en pahalı sitelerinin bulunduğu Adnan Saygun Caddesi’ndeki kaldırımda ağır yaralı olarak yatıyordu. Genç kız hastaneye kaldırıldı. Arkadaşları ise karakolda ifade verdiler ve Alexandra’nın aile sorunlarını olduğunu, alkol ve uyuşturucu aldıktan sonra dublex dairenin teras katından atladığını iddia ettiler.

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Beşinci kattaki sır! Genç model intihar mı etti?

OLAY GÜNÜ NELER YAŞANDI?: Penso ve Levi arkadaşları için bu ifadeyi verirken Sabuncu ailesinin avukatı Ece Dayıoğlu ise olayda birçok şüpheli nokta olduğunu söyledi. Şüpheli noktaları şöyle sıraladı: Vatan gazetesinin haberine göre; Olay günü önce Ulus’taki Poyraz Sitesi’nde Kate ve Alexandra buluşuyor. Yanlarına saat 18.30 gibi E.M. adlı arkadaşları geliyor. Kate ve Alexandra’yı otomobille alıp Jason’un Adnan Saygun Caddesi’ndeki dublex dairesine götürüyor. Akşam düğüne gideceği için kendisi kalamıyor. İfadesinde ise iki arkadaşında da alkol ve uyuşturucu gözlemlemediğini söylüyor. Oysa Kate havuza gitmeden Alexandra’nın kendisine LCD isimli uyuşturucu verdiğini söylüyor. Eğer uyuşturucu almış olsalar E.M. bunu fark ederdi.

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Beşinci kattaki sır! Genç model intihar mı etti?

İFADELER ÇELİŞİYOR: Kate ifadesinde, olay sırasında dairenin terasında oturduklarını, Alexandra’nın tuvalete gittiğini daha sonra koşarak terastan atladığını bu sırada Jason’un arkası dönük olarak bilgisayarla uğraştığını ve olayı görmediğini söylüyor. Jason ise, o sırada müzik dinlediğini, Kate’i terasta koşarken gördüğünü ve onun atlayacağını düşünerek Kate’i tuttuğunu, Alexandra’yı görmediğini söylüyor. Bu iki ifade çelişiyor.

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Beşinci kattaki sır! Genç model intihar mı etti?

ÇANTAYLA KİM ATLAR?: Olay yerinde ise iki şüphe var. Birincisi Alexandra’nın yanında çantası bulundu. İçinde cüzdan, cep telefonu, pilaj terliği çıktı. Kim çantasıyla atlayarak intihar girişiminde bulunur ki? Ayrıca yola dik olarak düşmesi gerekirken yola paralel durumda bulunmuş. Bunların hepsi bizde kuşku uyandırıyor. Ayrıca kaldırım ile apartman arasında da epey mesafe bulunuyor.

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