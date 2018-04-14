Beşinci duvar saatinde akrep ve yelkovan saat kaçı gösteriyor?

Sosyal medyada birbirinden farklı birçok zeka ve mantık sorularına denk geliyorsunuz. Kişilerin zeka ve mantık seviyelerini ölçmek için kullanılan bu testler internetin gündeminde. Çok az kişinin doğru cevap verebildiği bu birbirinden değişik mantık sorularını bakalım bilebilecek misiniz ?

Beşinci duvar saatinde akrep ve yelkovan saat kaçı gösteriyor?

Sosyal medyada yayınlanan yeni bir zeka testi internetin gündemine oturdu. Paylaşımda, değişik açılardan ele alınan mantık sorularının kişilerin zekasını geliştirmek ve zihnini canlandırmak için mükemmel bir yol” olduğunun belirtildi. Ancak soruların tamamına çok az kişi doğru cevap verebiliyor... Fotoğrafta gördüğünüz sorunun doğru cevabı kaçtır?

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Beşinci duvar saatinde akrep ve yelkovan saat kaçı gösteriyor?

Ahmet ve Mehmet'in her ikisi de bir kutu çikolataya sahiptir. Ahmet kutusundaki birkaç çikolatayı yemiştir. Mehmet kendi kutusunu açmış ve Ahmet kutusunda kalan çikolata sayısıyla eşit miktarda çikolata yemiştir. Ahmet ve Mehmet'in toplam kaç çikolatası kalmıştır?

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Beşinci duvar saatinde akrep ve yelkovan saat kaçı gösteriyor?

Üstte yer alan renkli piramitin tepe görüntüsü aşağıdakilerden hangisidir?

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Beşinci duvar saatinde akrep ve yelkovan saat kaçı gösteriyor?

Suyun yüzeyinde bulunan buz parçasının bir kısmı kopmuş ve ayrılan kısım eriyerek suya karışmıştır. Su seviyesinde nasıl bir değişme gözlenir?

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