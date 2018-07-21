Besin alerjisi nedir, belirtileri nelerdir tedavi yöntemleri...

Besin alerjisi alerjik besinin çok az miktarının bile dile dokundurulması sonrasında ciddi olabilen ve hayati tehlike oluşturabilen bir reaksiyonlara neden olabilen bir rahatsızlıktır. Peki, besin alerjisinin belirtileri nelerdir? Besin alerjisi olduğumuzu nasıl anlarız? Prof. Dr. Ahmet Akçay cevapla.tv'nın sorularını yanıtladı.

Bir besinin yenmesinden sonra bağışıklık sisteminin gösterdiği anormal reaksiyonlarla besin alerjisi meydana gelir. Bağışıklık sisteminin alerji geliştirdiği bu besinin çok az miktarının yenmesi bile ciddi reaksiyonlara neden olabilir. Bu reaksiyonlardan bazıları, sindirim sistemi bozuklukları, solunum yollarına daralmadır. Hatta besin alerjisi, ciddi durumlarda anafilaksi olarak bilinen hayati risk taşıyan şoka dahi neden olabilmektedir. Besin alerjisinin görülme sıklığı, 3 yaşından küçük çocuklarda %6 ile %8 arasındadır. Yetişkinlerde ise bu sıklık %1 ile %3 arasında görülmektedir. Küçük çocuklarda hastalığın ilerlememesi adına erken teşhis oldukça önemlidir.

Besin alerjisi alerjik bir besinin alımından sonra görülen ciddi bir sorundur. Besin alerjisi 3 yaşından küçüklerde %6 ile %8 arasında görülürken, yetişkinlerde %1 ile %3 arasında görülmektedir. Besin alerjisi sıklıkla besin intoleransı ile karıştırılan bir durumdur.

Besin Alerjisi Belirtileri: Bu belirtilerden başka besin alerjisinde akciğerde hırıltı, öksürük, nefes sıkışması, burun akıntısı, burun tıkanıklığı kanlı kaka, kabızlık, kusma, şiddetli gaz ağrısı ve alerjik şok belirtileri gibi birçok belirtilere neden olabilir. Besin alerjisi olan çocuklarda ileride diğer besinlere karşı da besin alerjisi gelişme riski yüksektir.

Aşağıdaki durumlardan herhangi biri çocuğunuzda varsa, besin alerjisinden şüphelenmelisiniz!

Yanaklarında kızarıklık veya kulak arkasında, boyunda, eklem yerlerinde kızarıklık, ciltte kuruluk varsa, bebeğinizin vücudunda kaşıntılı kızarıklıklar var ve tekrarlıyorsa,ek gıdaya başladığınızda beslendikten sonra 2 saat içinde dudak etrafında kızarıklık, dilde veya dudakta şişme oluyorsa, kakasında kan görmüşseniz, kakada sümüklenme oluyorsa, sebebi bulunamayan kusmalar oluyorsa, tedaviye cevap vermeyen reflü varsa, sebebi bulunamayan kabızlık varsa, şiddetli gaz ağrısı varsa (3 haftadan uzun süren ve 3 saatten daha uzun huzursuzluk), sık tekrarlayan akciğerde hırıltı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı veya nefes sıkışması varsa, besin alımından sonra alerjik şok dediğimiz vücutta ciddi kaşıntılı kızarıklık ve nefes sıkışması olmuşsa). Bu besin alerjisi belirtilerinin hepsi birden olması gerekmez. Bir tanesi olsa bile besin alerjisi açısından araştırılmalıdır.

Kaynak: cevapla.tv