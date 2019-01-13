Beşiktaş'tan flaş Vagner Love açıklaması!

Beşiktaş, Brezilyalı oyuncusu Vagner Love hakkında disiplin süreci başlatıldığını açıkladı.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadro dışı bırakılan sözleşmeli oyuncu Vagner Love'un, kulübümüzün bilgisi dışında röportaj vermesi ve söz konusu röportajda kullandığı ifadeler sebebiyle hakkında disiplin süreci başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.
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