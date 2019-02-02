Beşiktaş'tan Bild gazetesinin iddiasına yalanlama

Almanya'nın Bild gazetesinde yayınlanan “Türkiye'nin en eski kulübünün, ölümcül düşüşü" başlıklı haber ile ilgili Beşiktaş Kulübü açıklama yaptı. Haberde Beşiktaş’ın mali sorun yaşadığı, oyuncuların maaşlarını alamadığı için ayrıldığı ifadeleri yer alıyordu.

Beşiktaş Kulübü, Alman gazetesi Bild'de yayınlanan haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Alman gazetesi Bild'in 116 yıllık tarihiyle Türkiye'nin en köklü kulübü hakkında hiçbir gerçekliğe dayanmayan, sadece yoruma dayalı yapılan haberinin gerçeklerle ilgisi yoktur.

Aksine, son yıllarda UEFA temsilcilerinin bile bütün raporlarında ülkemiz futbol kulüplerinin içinde bulundukları genel finansal tablolara kıyasla, Beşiktaş JK gidişat olarak en iyi kulüp gösterilmektedir.

Bununla birlikte Kulübümüzden, gazetecilik etiği gereği herhangi bir görüş bile sorulmadan, genel yorumlar üzerinden hazırlanan bu haberin hangi dayanaklarla oluşturulduğunu sorgulamak durumundayız.

Konuyla ilgili Almanya'da yasal çerçevede gerekli işlemlerin yapılmakta olduğunu kamuoyunun bilgilerine sunarız."