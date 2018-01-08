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Beşiktaş’taki yeni başkan seçiminde sürpriz gelişme

Beşiktaş’taki yeni başkan seçiminde sürpriz gelişme

İstanbul Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden alınan Murat Hazinedar’ın yerine seçilecek yeni başkan, 11 Ocak saat 15.00’te yapılacak seçimle belli olacak.

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Eklenme Tarihi: 08-01-2018 16:51 - Güncelleme: 08-01-2018 16:51

İstanbul Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden alınan Murat Hazinedar’ın yerine seçilecek yeni başkan, 11 Ocak saat 15.00’te yapılacak seçimle belli olacak. Seçim için çağrı gönderilen meclis üyeleri arasında, ismi Murat Hazinedar’la ilgili soruşturma dosyasında geçen ve görevden uzaklaştırıldığı belirtilen Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Avni Sipahi de var.

11 OCAK SAAT 15:00'TE: İstanbul Valisi Vasip Şahin, Murat Hazinedar’dan boşalan başkanlık makamına yeni bir ismin seçilmesi için izin vermişti. Valilik seçimin 11 Ocak günü, saat 15.00’te, Beşiktaş Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılmasına karar verdi.

HÜSEYİN AVNİ SPAHİ DE VAR

Karar tüm belediye meclisi üyelerine tebliğ edildi. Seçim için davet edilen meclis üyeleri arasında, Başkan Murat Hazinedar’la birlikte görevden uzaklaştırıldığı iddia edilen Hüseyin Avni Sipahi de yer aldı.



''BENİ DE ÇAĞIRDILAR''

Sipahi kendisinin de davet edildiğini doğrulayarak, “Valilik beni de oy kullanmaya çağırdı. Demek ki hakkımda görevden uzaklaştırma kararı yok” dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • demokratik değildir. 08 Ocak 2018 19:12 Halkın seçtiğini ancak halk alır,diğeri baskı rejimlerinde olabilir ancak,

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